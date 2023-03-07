Джастин Трюдо поручил расследовать вмешательство Китая в канадские выборы
Сообщается, что на премьера Канады могли "надавить" канадские СМИ. Со ссылкой на анонимные источники в разведке они указали на попытки Китая повлиять на выборы в Канаде двух- и четырехлетней давности, сообщает South China Morning Post.
СМИ предполагали, что в Пекине хотели бы видеть либеральное большинство в парламенте Канады, так как консерваторы считаются "недружественными КНР".
Оппозиционные партии также потребовали проведения полного публичного расследования. Национальное агентство по обзору национальной безопасности и разведки также взялось проводить расследование того, как спецслужбы страны справились с угрозой иностранного вмешательства во время выборов. Оно сообщит о своих выводах парламенту.