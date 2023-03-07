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Более 70 школ построят на деньги коррупционеров в 2023 году

Казахстан школы на деньги коррупционеров Фото: Primeminister.kz
В 2023 году на деньги, изъятые у коррупционеров и поступившие в фонд поддержки инфраструктуры образования хотят построить более 70 школ, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщил министр просвещения Гани Бейсембаев в кулуарах заседания правительства РК. Охватить планируют "почти все регионы".

"В этом году на деньги коррупционеров будут построены более 70 школ. Документы для этого уже имеются, в списке у нас уже есть. На днях этот список будет поддержан и начнется финансирование строительства этих школ. Тут есть как новые школы, так и те, которые будут завершать строительство. Это именно деньги коррупционеров, которые называются "Фонд поддержки инфраструктуры образования".Гани Бейсембаев

По поручению главы государства средства, изъятые по коррупционным уголовным делам, направляются в "Фонд поддержки инфраструктуры образования". На текущий момент на специальном счете аккумулировано порядка 120 млрд тенге, которые будут использованы на строительство и ремонт школ.

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