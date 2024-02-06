Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Еще 20 школ построят в Казахстане на деньги коррупционеров

Еще 20 школ построят в Казахстане на деньги коррупционеров Фото: Zakon.kz
20 новых школ почти на 15 тысяч ученических мест построят за счет средств, изъятых у коррупционеров, сообщает Zakon.kz.

В список объектов образования, которые будут построены на средства, изъятые у коррупционеров,  вошли:

  • строительство 5 школ на 2 740 уч. мест (в две смены) взамен аварийных школ;
  • строительство 1 школы на 1 200 уч. мест (в две смены) для ликвидации трехсменного обучения;
  • строительство 11 школ на 8 976 уч. мест (в две смены) для устранения дефицита ученических мест;
  • строительство 1 школы на 200 уч. мест (в две смены) взамен ветхой школы;
  • строительство дополнительных корпусов для двух школ (актовый и спортивные залы, столовые).

По три школы построят в Шымкенте, Жетысуской и Кызылординской областях, четыре – в Жамбылской области, по две –  в Астане и Алматинской области, по одной – в Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской и Павлодарской областях.

В прошлом году на сумму 96 млрд тенге из Фонда поддержки инфраструктуры образования профинансировано 62 проекта на 76 738 ученических мест.

Ранее члены Общественной палаты Мажилиса обсудили новый законопроект по противодействую коррупции. В нем участники обсуждений выделили пункт о необходимости создания публичного реестра коррупционеров. 

Читайте также

Wildberries выплатила миллиарды рублей компенсаций из-за пожара
Wildberries выплатила миллиарды рублей компенсаций из-за пожара
Институт семьи, домогательства и мирные собрания: чем будет заниматься омбудсмен в 2024 году
Институт семьи, домогательства и мирные собрания: чем будет заниматься омбудсмен в 2024 году
Диана Абдуллаева
Министерство просвещения РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Отставка правительства, приостановка поисков автобуса, хирургическая кастрация для педофилов – итоги дня
Отставка правительства, приостановка поисков автобуса, хирургическая кастрация для педофилов – итоги дня
экс-глава правительства
Алихан Смаилов прокомментировал свою отставку
казахстанцы продолжают возвращать массажные накидки
"Чудо-товар": казахстанцы продолжают возвращать продавцам дорогостоящие массажные накидки
Что известно об Олжасе Бектенове, выдвинутом на должность премьер-министра
Что известно об Олжасе Бектенове, выдвинутом на должность премьер-министра
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: