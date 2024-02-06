Еще 20 школ построят в Казахстане на деньги коррупционеров

20 новых школ почти на 15 тысяч ученических мест построят за счет средств, изъятых у коррупционеров, сообщает Zakon.kz.

В список объектов образования, которые будут построены на средства, изъятые у коррупционеров, вошли:

строительство 5 школ на 2 740 уч. мест (в две смены) взамен аварийных школ;

строительство 1 школы на 1 200 уч. мест (в две смены) для ликвидации трехсменного обучения;

строительство 11 школ на 8 976 уч. мест (в две смены) для устранения дефицита ученических мест;

строительство 1 школы на 200 уч. мест (в две смены) взамен ветхой школы;

строительство дополнительных корпусов для двух школ (актовый и спортивные залы, столовые).

По три школы построят в Шымкенте, Жетысуской и Кызылординской областях, четыре – в Жамбылской области, по две – в Астане и Алматинской области, по одной – в Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской и Павлодарской областях.



В прошлом году на сумму 96 млрд тенге из Фонда поддержки инфраструктуры образования профинансировано 62 проекта на 76 738 ученических мест.

Ранее члены Общественной палаты Мажилиса обсудили новый законопроект по противодействую коррупции. В нем участники обсуждений выделили пункт о необходимости создания публичного реестра коррупционеров.

