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Казахстанцы берут больше микрозаймов перед Наурызом, чем к 8 Марта

Казахстанцы берут больше микрозаймов перед Наурызом, чем к 8 Марта Фото: Zakon.kz
Спрос на микрозаймы в марте повышается перед празднованием Наурыза, и остается на среднем уровне в преддверии 8 Марта, передает Zakon.kz.

Казахстанцы активнее оформляют микрокредиты в конце месяца и за неделю до праздников, связанных с покупкой подарков.

Согласно исследованиям микрокредитных организаций, в марте повышенный спрос смещается с конца месяца на 17-19 марта – в преддверии празднования Наурыза.

"В тоже время перед 8 Марта и в сам праздник спрос не превышает среднестатистическую норму – 5 тыс. заявок в день. Перед Наурызом их количество увеличивается до 8-9 тыс. заявок", – отмечено в исследовании сервиса онлайн-займов Zaimer.kz.

Аналитики компании связывают повышенный спрос на заемные средства перед Наурызом с длинными выходными.

"Многие казахстанцы в эти дни часто ходят в гости и приобретают подарки. К тому же поток заявок поддерживается традиционным спросом конца месяца, когда постоянные клиенты берут микрокредит до зарплаты", – поясняют специалисты сервиса.

Так, в последнюю неделю каждого месяца число заявок на микрокредиты увеличивается в среднем на 10-15%.

Отмечается, что отсутствие большого спроса на микрокредиты перед 8 Марта, может говорить о том, что казахстанцы в основном обходятся своими средствами.

"В целом за февраль количество заявок на краткосрочные микрокредиты увеличилось на 1,5%, при этом средняя запрашиваемая сумма существенно выросла — с 93,5 тыс. до 98,3 тыс. тенге. Текущее значение — исторический максимум. Данный тренд подтверждает востребованность краткосрочных займов у казахстанцев, а также потребительский оптимизм населения в связи с началом нового, теплого сезона года", – сказано в исследовании.

Еще один сезонный тренд – это снижение спроса на микрокредиты на 5-10% от среднего уровня в январе. При этом в ноябре и декабре количество заявок, напротив, возрастает на 20%.

В гендерном разрезе среди обращающихся с начала года за микрокредитами заявители-мужчины удерживают долю в 60%. В онлайн-сегменте мужчины-заемщики занимают до 65%.

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