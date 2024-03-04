Сколько казахстанцы готовы потратить на 8 марта

Отмечать международный женский день планируют большинство казахстанцев. Сколько граждане готовы потратить на празднование 8 марта, в материале Zakon.kz

Праздновать международный женский день планируют 87% опрошенных заемщиков МФО, говорится в исследовании аналитического центра сервиса Zaimer.kz. Отмечается, что среди мужчин 14% опрошенных не планируют поздравлять с 8 марта своих близких, среди женщин не собираются отмечать этот праздник только 9%.

Большинство опрошенных заемщиков или 28,6%, планируют потратить на 8 марта более 50 тысяч тенге. 15,1% рассчитывают уложиться в 40–50 тысяч.

25% клиентов сообщили, что планируют подарки на сумму 20–40 тысяч тенге, для 15% заемщиков комфортная сумма 10–20 тысяч тенге, 5–10 тысяч готовы потратить на праздник 3,3% респондентов. Не планируют тратиться на 8 марта 13% опрошенных.

Категории подарков

По данным опроса, цветы и подарок планируют дарить своим близким на 8 марта почти половина – 46,5% респондентов. 36% казахстанцев потратят на цветы, подарок и поход в кафе или другое развлекательное заведение, и только 8,2% опрошенных ограничатся цветами.

"В целом опрос показал, что казахстанцы на 8 марта готовы тратить суммы сопоставимые с Новым Годом. Однако стоимость каждого подарка будет в 1,5 раза выше, по сравнению с новогодними презентами. Что вполне объяснимо, так как праздник имеет гендерный характер, то и количество одаряемых, в отличие от Нового Года, ограничено женщинами: родственниками и коллегами". Аналитический центр сервиса Zaimer.kz

Ранее, Zakon.kz сообщал, что в Карагандинской области к 8 марта 21 861 женщина из социально уязвимых слоев населения получит единовременную выплату.