Глава МВД о штрафах за мат: В жизни бывают разные ситуации

В кулуарах правительства министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов прокомментировал введенные с 7 марта поправки в Кодекс об административных правонарушениях, ужесточающие наказание за нецензурную брань, сообщает корреспондент Zakon.kz.

На вопрос, верит ли министр в то, что казахстанцы станут вести себя культурней в общественных местах и меньше выражаться матом, он ответил, что по крайней мере человек понесет за это соответствующее наказание.



"По крайнем мере, в общественных местах, если это будет, он понесет достойное наказание. Именно в общественном месте, явное неуважение, вот если я сейчас скажу нецензурную вещь, меня можно привлечь. Есть свидетели, есть камеры. Это должно быть особым цинизмом, явным неуважением к окружающим. Но в жизни бывают разные ситуации: если молоток упал на ногу, то это уже не является нарушением общественного порядка". Марат Ахметжанов

При этом глава МВД напомнил, что данный закон существовал ранее, просто была ужесточена ответственность.

"Закон был направлен в первую очередь на борьбу с вандализмом. У нас очень много было осквернений ЖК, лифтов, очень много фактов и мы не могли привлечь к уголовной ответственности. Поэтому сегодня ужесточена именно за осквернение, за нарушение общественного порядка и в то же время по ужесточению ответственности по нецензурной брани - она имеет свои квалифицирующие признаки, то есть реально должно быть нарушение общественного порядка, явное неуважение и цинизм к обществу. То есть должен быть потерпевший, честь и достоинство которого действительно задели. Действия нашего хулигана, которые нарушили общественный порядок и его действия и ли слова не согласуются с моральными принципами". Марат Ахметжанов

С 7 марта в Казахстане вступили в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях, ужесточающие наказание за нецензурную брань. Теперь штраф за мат составляет 69 тысяч тенге (ранее было 17 250 тенге) или арест на срок до 15 суток.