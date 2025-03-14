Новые штрафы для водителей: в МВД разъяснили, что изменилось с 13 марта

В Министерстве внутренних дел Казахстана рассказали о новых поправках в Кодексе РК об административных правонарушениях, сообщает Zakon.kz.

Как отметил старший инспектор по особым поручениям Комитета административной полиции МВД Алтынбек Жамалиев, с 13 марта 2025 года вступили в силу поправки в КоАП РК, направленные на повышение общественной и дорожной безопасности:

Теперь за высовывание из кабины либо открытие дверей автомобиля во время его движения предусмотрен штраф в размере 10 МРП (39 320 тенге). Причем ответственность коснется в равной степени как пассажира, так и водителя. Введена ответственность за выезд автотранспорта на встречную полосу движения, повлекшее ДТП. Теперь водитель за это правонарушение лишается водительских прав на девять месяцев. Усилена ответственность за нарушение правил проезда железнодорожных переездов – с 10 до 20 МРП (с 39 320 до 78 640 тенге). Штраф за заведомо ложный вызов вырос с 30 до 60 МРП (со 117 960 до 235 920 тенге). А в случае совершения правонарушения несовершеннолетними исключено "предупреждение" и увеличен штраф для законных представителей до 30 МРП (до 117 960 тенге). За непредоставление преимущества в движении транспорту специальных и оперативных служб штраф возрос с 7 до 20 МРП (с 27 524 до 78 640 тенге).

Вместе с тем, по словам представителя МВД, смягчается ответственность по отдельным составам правонарушений:

В три раза снижен штраф за несвоевременную оплату пользования платными парковками.

За нарушение водителем правил дорожного движения, повлекшее дорожно-транспортное происшествие с материальным ущербом, исключено лишение водительских прав.

"МВД призывает граждан строго соблюдать требования законодательства Республики Казахстан". Алтынбек Жамалиев

1 МРП в 2025 году – 3932 тенге.

Более подробно о том, за какие нарушения ПДД и других правил в Казахстане меняется размер штрафов с 13 марта 2025 года, можете узнать здесь.