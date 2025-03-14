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Общество

Новые штрафы для водителей: в МВД разъяснили, что изменилось с 13 марта

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, полиция зима, полиция зимой, фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2025 10:44 Фото: Zakon.kz
В Министерстве внутренних дел Казахстана рассказали о новых поправках в Кодексе РК об административных правонарушениях, сообщает Zakon.kz.

Как отметил старший инспектор по особым поручениям Комитета административной полиции МВД Алтынбек Жамалиев, с 13 марта 2025 года вступили в силу поправки в КоАП РК, направленные на повышение общественной и дорожной безопасности:

  1. Теперь за высовывание из кабины либо открытие дверей автомобиля во время его движения предусмотрен штраф в размере 10 МРП (39 320 тенге). Причем ответственность коснется в равной степени как пассажира, так и водителя.
  2. Введена ответственность за выезд автотранспорта на встречную полосу движения, повлекшее ДТП. Теперь водитель за это правонарушение лишается водительских прав на девять месяцев.
  3. Усилена ответственность за нарушение правил проезда железнодорожных переездов – с 10 до 20 МРП (с 39 320 до 78 640 тенге).
  4. Штраф за заведомо ложный вызов вырос с 30 до 60 МРП (со 117 960 до 235 920 тенге). А в случае совершения правонарушения несовершеннолетними исключено "предупреждение" и увеличен штраф для законных представителей до 30 МРП (до 117 960 тенге).
  5. За непредоставление преимущества в движении транспорту специальных и оперативных служб штраф возрос с 7 до 20 МРП (с 27 524 до 78 640 тенге).

Вместе с тем, по словам представителя МВД, смягчается ответственность по отдельным составам правонарушений:

  • В три раза снижен штраф за несвоевременную оплату пользования платными парковками.
  • За нарушение водителем правил дорожного движения, повлекшее дорожно-транспортное происшествие с материальным ущербом, исключено лишение водительских прав.
"МВД призывает граждан строго соблюдать требования законодательства Республики Казахстан".Алтынбек Жамалиев

1 МРП в 2025 году – 3932 тенге.

Более подробно о том, за какие нарушения ПДД и других правил в Казахстане меняется размер штрафов с 13 марта 2025 года, можете узнать здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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