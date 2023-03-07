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Министр Бейсембаев о проведении последнего звонка 25 мая: Не так просто

Казахстан школы образование Фото: акимат Алматы
Министр просвещения Казахстана Гани Бейсембаев в кулуарах заседания правительства 7 марта 2023 года проинформировал, что экспертное сообщество будет обсуждать возможное возвращение даты последнего звонка 25 мая, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Минпросвещения может рассмотреть возвращение даты последнего звонка на 25 мая.

"Много родителей говорят о возвращении 25 мая обратно. Принять решение и в этом году сразу же поменять – не так просто. Это повлияет на учебные планы, которые были заранее приняты, это часы учителей и запланированный объем учебного материала. Но в целом еще раз собрать учебное сообщество, провести разъяснительную работу или принять конкретное решение я поручил своей команде. Работа в этом направлении начата. Но хочу заверить, что принятое решение в этом году будет осуществлено".Гани Бейсембаев

Он добавил, что принимать решение будет экспертное сообщество, возможно, к обсуждению привлекут и родителей.

19 января в Министерстве просвещения Казахстана уточнили дату последнего звонка в школах Казахстана. В ведомстве сообщили, что в 2023 году учебный год завершается 31 мая и учащиеся страны будут праздновать последний звонок 1 июня наряду с Международным днем защиты детей.

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