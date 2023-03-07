Электоральные рейтинги Астаны: в столичных округах избиратели определились с выбором

Социологическое исследование, проведенное методом телефонного опроса с 3 по 6 марта 2023 года на выборке в 1600 респондентов, демонстрирует следующие показатели, сообщает Zakon.kz.

Потенциальный уровень явки жителей Астаны на предстоящих выборах при ответе на вопрос "19 марта 2023 года состоятся выборы. Вы примете участие в голосовании?" составляет 44,8%.





Наименьшую активность демонстрирует молодежь – 17,1%, наибольшую старшее поколение (60 год и старше) – 59,2%.







В разрезе районов предполагаемая явка сложилась следующим образом:

по району "Есиль" – 48,6%,

по району "Сарыарка" – 37,2%,

по району "Алматы" – 42,2%,

по району "Байконыр" – 46,6% опрошенных готовы проголосовать на выборах.

Избирательный округ №1

Узнаваемость кандидатов по одномандатным округам







Сравнительный анализ результатов опроса общественного мнения показал, что по округу №2 лидером среди кандидатов является Турлыханов Даулет. Доля его узнаваемости в районе "Алматы" равна 84,4%, в районе "Байконыр" – 87,6%. О кандидате жители узнают преимущественно через телевидение и социальные сети. На втором и третьем месте – распространяемые агитационные материалы и билборды.





Следующий по узнаваемости – Танирберген Бердонгаров. Показатели узнаваемости в районе "Алматы" – 22,6%, в "Байконыр" – 20%. Его узнаваемость обеспечивается в основном через социальные сети, также был отмечен агитационный автобус.







На третьем месте – Кайсаров Уалихан. В районе "Алматы" его узнают 10,4% респондентов, в районе "Байконыр" – 14,2%. Основной источник информации о кандидате – социальные сети.





В диапазоне 5-10% узнаваемости расположились: Байменова Гулжамал, Жусип Султанхан, Вероника Ким и Жыланбаев Марат. Остальные 30 кандидатов практически неизвестны населению столицы (их рейтинг узнаваемости менее 5%).





Эффективность агитационной кампании

На вопрос: "Агитационные материалы какого кандидата Вы бы в целом отметили?" получена следующая информация. Результаты опроса демонстрируют, что узнаваемость кандидатов напрямую коррелирует с оценками агитационных кампаний, проводимых кандидатами. Самая действенная агитационная кампания, судя по ответам респондентов, у Даулета Турлыханова. Агитационными встречами и наглядной продукцией охвачено большинство астанчан: 73,8% респондентов района "Алматы" и 71,2% района "Байконыр".







Второе место занимает Танирберген Бердонгаров. По району "Алматы" с его избирательной кампанией знакомы 25,5% жителей, по району "Байконыр" – 13%.





Третье место досталось Уалихану Кайсарову: по району "Байконыр" – 8,8%, по району "Алматы" – 9,2%.





Электоральный рейтинг кандидатов





Электоральный рейтинг замерялся через вопрос: "Если бы Вы пошли на выборы в Мажилис Парламента, то за кого из кандидатов в депутаты Мажилиса по Вашему округу Вы бы проголосовали?"





Даулет Турлыханов – по итогам опроса несомненно самый очевидный претендент на мандат от округа №1. В двух районах абсолютное большинство опрошенных готовы проголосовать за его кандидатуру на выборах депутатов Мажилсиа Парламента 19 марта 2023 года.





В районе "Алматы" кандидатуру Д.Турлыханова поддерживают 77,2% респондентов, в "Байконыр" – 70,8%. Избиратели выбирают его по следующим причинам (ответы на вопрос: "В целом, что для Вас важнее всего при выборе кандидата, за которого Вы будете голосовать на выборах?"):

авторитет, доверие (65,2%);

проявляют симпатию (59,2%);

активно ведет агитационную кампанию (41,4%);

обеспечит развитие страны (26,4%).

Следом идет Танирберген Бердонгаров: по району "Алматы" за него готовы проголосовать 11,8% опрошенных, по "Байконыр" – 13,2%. Причинами выбора данного кандидата стали:



каждый день видят в социальных сетях (37,6%);

нравятся идеи кандидата (32,2%);

личная симпатия (30,2%);

хорошая репутация (28,8%).

Тройку замыкает Уалихан Кайсаров с показателями 5,5% по району "Алматы" и 4,8% в "Байконыр". Избиратели его выбирают, потому что:

личная симпатия (40,8%);

давно в политике (36,4%);

нравятся идеи кандидата (12,4%);

Избирательный округ № 2

Узнаваемость кандидатов по одномандатным округам





Сравнительный анализ результатов опроса общественного мнения показал, что по округу №2 лидером среди кандидатов является Даулет Мукаев. Доля его узнаваемости в районе "Есиль" равна 68,4%, в районе "Сарыарка" – 77,2%. О кандидате жители узнают преимущественно через социальные сети. На втором и третьем месте – распространяемые агитационные материалы и билборды.





Следующий по узнаваемости – Ерик Жолжаксынов. Показатели узнаваемости в районе "Есиль" – 26%, в "Сарыарка" – 17%. Его узнаваемость обеспечивается через телевидение и социальные сети.





На третьем месте – Бахытбек Смагул. В районе "Есиль" его узнают 20% респондентов, в районе "Сарыарка" – 14%. Основной источник информации о кандидате – социальные сети и информация от знакомых и родственников.





В диапазоне 5-10% узнаваемости расположились: А.Амиртаев, Н.Утешев, А.Шураев, Д.Лория, Т.Умирзаков, Р.Жансеитов, Я.Федоров. Остальные 32 кандидата практически неизвестны населению столицы (менее 5%).





Эффективность агитационной кампании





Опрос общественного мнения показывает, что Даулет Мукаев – кандидат с самой эффективной агитационной работой в двух районах. С работой его штаба знакомы 63% респондентов района "Есиль" и 74% "Сарыарка".





По району "Есиль" Ерик Жолжаксынов занимает второе месте: его кампанию видели 23% жителей. Также в тройку лидеров по району вошел – А.Амиртаев – 13%.

По району "Сарыарка" вторые показатели у Ерика Жолжаксынова – по 14%. По данному району в ТОП-3 попал Бахытбек Смагул – 11%.





Электоральный рейтинг кандидатов





Даулет Мукаев – самый популярный кандидат в своем округе. В двух районах большинство опрошенных готовы проголосовать за его кандидатуру 19 марта.





В районе "Есиль" Д.Мукаева поддерживают 60,4% респондентов, в "Сарыарка" – 70,8%. Избиратели выбирают его по следующим причинам:

доброта, сочувствие, старательность кандидата (52,2%);

проявляют симпатию (49,2%);

каждый день видят в социальных сетях (47,4%);

нужны новые люди у власти (42,4%);

активно ведет агитационную кампанию (41,4%);

помогает нуждающимся приобрести жилье (34,4%);

во власти должна быть молодежь (33,2%);

Следом идет Ерик Жолжаксынов: по району "Есиль" за него готовы проголосовать 21% опрошенных, по "Сарыарке" - 13%. Причинами выбора данного кандидата стали:

личная симпатия (52,2%);

нравятся идеи кандидата (38,2%);

хорошая репутация (28,8%);

обеспечит развитие страны (26,4%).

Тройку замыкает Бахытбек Смагул с показателями 6% по району "Есиль" и 8% в "Сарыарка". Избиратели его выбирают, потому что:

честный, приятный человек (44,8%);

хорошая предвыборная программа (22,8%);

проявление симпатии (20,2%)

Опрос проведен Научно-исследовательской ассоциацией "Институт демократии" с 3 по 6 марта 2023 года в Астане. Выборка – 1600 респондентов старше 18 лет. В исследовании был применен метод телефонного опроса. Статистическая погрешность составляет ± 2%. Опрос проведен с официального уведомления ЦИК № ОСК-08-19/219 от 13.02.2023 г. Опрос проведен по инициативе НИА "Институт демократии" за счет собственных средств.