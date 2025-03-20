Более 70% граждан считают, что Казахстан развивается в правильном направлении

Институт общественной политики провел очередной опрос общественного мнения среди населения. Объем выборки составил 2000 респондентов из всех регионов страны. Исследование проводилось с 17 февраля по 6 марта методом массового опроса face-to-face, сообщает Zakon.kz.

Согласно полученным результатам, более 70% граждан считают, что страна развивается в правильном направлении.

При этом, отметили эксперты, уровень доверия к основным институтам власти остается на прежнем, достаточно высоком уровне, что демонстрирует соответствующую оценку эффективности проводимой госполитики в стране.

По данным исследования, уровень консолидации общества и власти подтверждается также и оценкой населением текущей политической (76,5%) и социально-экономической (67%) обстановки.

Ранее сообщалось, что Казахстан занял первое место в рейтинге по индексу счастья среди стран СНГ.