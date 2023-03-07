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Законодательство РК

Решения Конституционного суда печатные СМИ будут публиковать на конкурсной основе

Печатные издания будут публиковать решения Конституционного суда на конкурсной основе Фото: pixabay
МИОР РК подготовил новую версию Правил проведения конкурса на получение права официального опубликования законодательных актов и итоговых решений Конституционного суда периодическими печатными изданиями, сообщает Zakon.kz.

Предусматривается, что конкурс будет проводиться для предоставления права на официальное опубликование следующих законодательных актов и итоговых решений Конституционного суда:

  • законов, вносящих изменения и дополнения в Конституцию РК;
  • конституционных законов РК;
  • кодексов РК;
  • консолидированных законов РК, законов РК;
  • временных постановлений Правительства РК, имеющих силу закона;
  • постановлений Парламента РК, постановлений Сената и Мажилиса Парламента РК.
  • итоговых решений Конституционного суда.

Прием документов от периодических печатных изданий на участие в конкурсе осуществляется в течение 15 календарных дней со дня опубликования объявления.

Конкурсная комиссия в срок не более 15 рабочих дней со дня вскрытия заявок оформляет протокол итогов конкурса определения периодических печатных изданий, получивших право на официальное опубликование законодательных актов и итоговых решений Конституционного суда.

На основе протокола итогов конкурса в течение 5 рабочих дней периодическому печатному изданию направляется письмо-уведомление о предоставлении права официального опубликования законодательных актов и итоговых решений Конституционного суда.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 24 марта.

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