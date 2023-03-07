Решения Конституционного суда печатные СМИ будут публиковать на конкурсной основе
Предусматривается, что конкурс будет проводиться для предоставления права на официальное опубликование следующих законодательных актов и итоговых решений Конституционного суда:
- законов, вносящих изменения и дополнения в Конституцию РК;
- конституционных законов РК;
- кодексов РК;
- консолидированных законов РК, законов РК;
- временных постановлений Правительства РК, имеющих силу закона;
- постановлений Парламента РК, постановлений Сената и Мажилиса Парламента РК.
- итоговых решений Конституционного суда.
Прием документов от периодических печатных изданий на участие в конкурсе осуществляется в течение 15 календарных дней со дня опубликования объявления.
Конкурсная комиссия в срок не более 15 рабочих дней со дня вскрытия заявок оформляет протокол итогов конкурса определения периодических печатных изданий, получивших право на официальное опубликование законодательных актов и итоговых решений Конституционного суда.
На основе протокола итогов конкурса в течение 5 рабочих дней периодическому печатному изданию направляется письмо-уведомление о предоставлении права официального опубликования законодательных актов и итоговых решений Конституционного суда.
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 24 марта.