Решения Конституционного суда печатные СМИ будут публиковать на конкурсной основе

МИОР РК подготовил новую версию Правил проведения конкурса на получение права официального опубликования законодательных актов и итоговых решений Конституционного суда периодическими печатными изданиями, сообщает Zakon.kz.

Предусматривается, что конкурс будет проводиться для предоставления права на официальное опубликование следующих законодательных актов и итоговых решений Конституционного суда:

законов, вносящих изменения и дополнения в Конституцию РК;

конституционных законов РК;

кодексов РК;

консолидированных законов РК, законов РК;

временных постановлений Правительства РК, имеющих силу закона;

постановлений Парламента РК, постановлений Сената и Мажилиса Парламента РК.

итоговых решений Конституционного суда.

Прием документов от периодических печатных изданий на участие в конкурсе осуществляется в течение 15 календарных дней со дня опубликования объявления.

Конкурсная комиссия в срок не более 15 рабочих дней со дня вскрытия заявок оформляет протокол итогов конкурса определения периодических печатных изданий, получивших право на официальное опубликование законодательных актов и итоговых решений Конституционного суда.

На основе протокола итогов конкурса в течение 5 рабочих дней периодическому печатному изданию направляется письмо-уведомление о предоставлении права официального опубликования законодательных актов и итоговых решений Конституционного суда.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 24 марта.