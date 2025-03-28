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Право

Правительство усилило контроль за исполнением решений Конституционного суда

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон, судебная система , фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2025 10:25 Фото: Zakon.kz
26 марта 2025 года правительством Казахстана введен контроль за исполнением итоговых решений Конституционного суда, сообщает Zakon.kz.

Внесенные изменения в Регламент правительства закрепляют четкий порядок контроля за реализацией исполнительными органами итоговых решений Конституционного суда.

В Конституционном суде отметили, что положительным моментом принятого порядка является усиление компетенции Министерства юстиции по координации данной работы с учетом его функций по правовой экспертизе и мониторингу в нормотворческой сфере.

Как подчеркнули эксперты, нормативная определенность со стороны правительства создает устойчивый механизм исполнения итоговых решений Конституционного суда, что в конечном итоге способствует укреплению конституционной законности.

Ранее мы рассказали, что при назначении пенсии должно учитываться решение Конституционного суда.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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