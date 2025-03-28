Правительство усилило контроль за исполнением решений Конституционного суда
Фото: Zakon.kz
26 марта 2025 года правительством Казахстана введен контроль за исполнением итоговых решений Конституционного суда, сообщает Zakon.kz.
Внесенные изменения в Регламент правительства закрепляют четкий порядок контроля за реализацией исполнительными органами итоговых решений Конституционного суда.
В Конституционном суде отметили, что положительным моментом принятого порядка является усиление компетенции Министерства юстиции по координации данной работы с учетом его функций по правовой экспертизе и мониторингу в нормотворческой сфере.
Как подчеркнули эксперты, нормативная определенность со стороны правительства создает устойчивый механизм исполнения итоговых решений Конституционного суда, что в конечном итоге способствует укреплению конституционной законности.
Ранее мы рассказали, что при назначении пенсии должно учитываться решение Конституционного суда.
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