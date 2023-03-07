Цветочный квест: за сколько можно купить букет в Алматы

Совсем скоро наступит праздник, который с трепетом ждет женская половина человечества – 8 марта. В Алматы уже несколько дней царит праздничная атмосфера, улицы города буквально превратились в цветочные базарчики.

Корреспондент Zakon.kz прогулялся по городу и узнал, какие цветочные композиции актуальны в этом году и за какую цену их можно купить.

Фото: Zakon.kz

В Алматы бойкая торговля цветами началась еще 5 марта. Букеты продают буквально на каждом углу, а у цветочных выстраиваются огромные очереди мужчин, желающих порадовать своих дам.



Как нам рассказала владелица сети цветочных салонов Валентина Герц, с начала года цены на цветы выросли на 30%. Связано это в первую очередь с логистикой и трудностью транспортировки.

"Розы мы завозим из Колумбии. Экзотические цветы из Голландии, Эквадора и Израиля. Кроме того, есть местные поставщики. В среднем доставка занимает около одной недели", – уточнила она.

По ее словам, предпочтения жители города отдают тюльпанам и незаменимой классике – розам. Экзотические цветы не особо пользуются спросом.

Фото: Zakon.kz

На праздничные дни компания закупила 60 тыс. тюльпанов, 30 тыс. роз и небольшое количество экзотики.



"В наших цветочных средняя цена голландского тюльпана – 700 тенге. Голландская роза – 800 тенге, но опять же стоимость зависит от длины цветка, чем длиннее стебель – тем дороже. В прошлом году мы могли себе позволить продавать букеты по 7-8 тыс. тенге. В этом году средняя цена за букет – 15 тыс. тенге", – отметила Валентина Герц.

Фото: Zakon.kz

Для общей картины мы также посетили одну из главных "цветочных" улиц города. Длинной вереницей здесь расположились самодельные ларьки с цветами. Как рассказали местные продавцы, для них это дополнительный заработок перед праздниками.

Фото: Zakon.kz

Стоит отметить, что выбор цветов здесь небольшой. В основном продают местные тюльпаны, выращенные на голландских луковицах, изредка можно встретить розы.

Фото: Zakon.kz

Азиз и его товарищ не первый год занимаются продажей цветов к 8 марта. По его словам, торговля идет неплохо, в прошлом году им удалось заработать 900 тыс. тенге.



"Наш заработок зависит от погодных условий и объема цветов на рынке. В прошлом году торговля шла хорошо, цветов в городе было мало, соответственно, люди смогли продать больше и за хорошую цену", – сказал он.

Он также отметил, что цены на цветы поднялись. Если в 2022 году оптовая цена тюльпана была 270 тенге, то в этом году 350 тенге.

"Мы установили среднюю цену – 600 тенге за один тюльпан. Надежд на хорошую выручку особо нет, потому что для нас это дополнительный заработок. Если получится заработать хотя бы 200 тыс. тенге, то это уже будет неплохо", – добавил Азиз.

Фото: Zakon.kz

Его соседка по ларьку Айгуль рассказала, что в прошлом году ей не удалось заработать ровным счетом ничего, женщина ушла в минус на 150 тыс. тенге.



"Третий год к празднику я выставляю цветы на продажу. В 2021 году получилось заработать 80 тыс. тенге. В прошлом году прогорела, ушла в минус на 150 тыс. тенге. Бывает и такое. В этом году хотелось бы продать цветы хотя бы на 200 тыс. тенге", – подчеркнула Айгуль.

Женщина продает тюльпаны по символичной цене – от 400 до 500 тенге. Говорит, если поставить цены выше, то клиенты будут просто проходить мимо.

Фото: Zakon.kz

В специализированных цветочных салонах ситуация, конечно, лучше. Владелица сети цветочных Валентина Герц рассказала, что в среднем выручка в праздничные дни увеличивается в 50, а то и в 70 раз.



"Но все зависит от команды. Если работа слаженная, есть хорошие флористы, то заработать в праздничные дни можно очень даже хорошо. Наша команда состоит из 20 человек, но в праздничный день на работу выйдут дополнительные флористы и помощники", – уточнила Валентина Герц.

Фото: Zakon.kz

Сейчас компания работает над предзаказами. Среди них уже есть букеты, стоимостью по 700-900 тыс. тенге.



"Мы делали композиции и в районе миллиона, к примеру – 1001 роза. Но такие заказы бывают редко. В основном такие букеты заказывают ребята помоложе. Есть заказы и на сборные букеты от 100 тыс. тенге с добавлением гортензии и других экзотических цветов", – ответила она.

Фото: Zakon.kz

Специалист добавила, что даже на небольшую сумму можно собрать неплохой букет. Придать изюминку цветочной композиции можно с помощью необычного и яркого оформления. Наиболее актуальное на сегодняшний день – это живое оформление с использованием зелени. Такие букеты смотрятся красиво и дорого. Но в любом случае все зависит от вкуса и предпочтений клиента.

Фото: Zakon.kz

Ну а если вы хотите, чтобы цветы дольше радовали глаз, то лучше выбрать лизиантусы, альстромерии, хризантемы или гипсофилы. А вот самые "капризные" цветы – это гортензии.

Фото: Zakon.kz

"Для того, чтобы дольше сохранить цветку жизнь, нужно обязательно его подрезать. Есть такое понятие, как воздушная пробка, из-за которой цветок не может насытиться водой. Поэтому обязательно подрезайте цветы перед тем, как ставить в вазу. Также меняйте воду один, два раза в день", – рассказала она.

Фото: Zakon.kz

В целом, по словам Валентины Герц, культура дарения в Казахстане значительно выросла. Сейчас цветы дарят не только на 8 марта и 14 февраля. Хорошие продажи идут 15 апреля – праздник влюбленных Козы-Корпеш и Баян-Сулу, Новый год.

Фото: Zakon.kz

Отметим, чтобы хоть немного помочь мужской половине с выбором букета, редакция Zakon.kz накануне провела опрос в своем Telegram-канале. Читателям нужно было ответить на один вопрос: "Какие цветы вы бы хотели получить в праздничный день?" Всего в опросе приняли участие чуть больше 6 тыс. человек, в основном участвовала прекрасная половина.

Что мы увидели: больше всего голосов (34%) читатели отдали тюльпанам. На втором месте (19%) – розы, на третьем месте (16%) – пионы.

Но были и другие варианты ответов – 14% хотели бы получить подарок вместо букета цветов.

Фото: Zakon.kz

В заключении хотелось бы отметить, что смысл не в том, насколько большой букет вы будете дарить. Главное – это внимание, которое каждая женщина хотела бы получить в этот день.

С наступающим праздником, милые дамы!