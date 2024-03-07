Цветочный ажиотаж: во сколько алматинцам обойдется букет на 8 Марта

В Алматы прекрасная весенняя погода, повсюду море цветов и улыбок, красивые и счастливые прохожие, которые с особой теплотой готовятся к женскому празднику. Корреспондент Zakon.kz отправился на рынок и узнал, почем цветы к 8 Марта.

Цветочный базар на улице Алиби Жангильдина в Алматы достаточно большой, здесь богатый выбор и доступные цены. Сегодня, 7 марта, некоторые продавцы открыли свои лавки в семь часов утра. Вдоль дороги выстроились шатры. В них самые недорогие тюльпаны и розы. Это классика и символ женского праздника. А вот разнообразие их сортов и насыщенная цветовая гамма так и радует глаз. Как говорится, на любой вкус и цвет.

Фото: Zakon.kz

"После 14 февраля мы сразу начали готовиться к 8 Марта. Это самый прибыльный день в году. Но нужно учитывать и то, что усиливается конкуренция, практически на каждом перекрестке появляются мелкие продавцы цветов. Мой основной цветочный бутик находится в центре города. Там сейчас торгует супруга, а я пришел сюда, потому что здесь каждый год высокая проходимость. Цены не завышаю, прошу за тюльпан 500 тенге, иногда уступаю до 400 тенге. Мне кажется, это нормально, потому что они очень красивые, ароматные и свежие. Хотя реализаторы из-за праздника продали нам их дороже обычного. Если я брал раньше цветок за 200-250 оптом, то в этот раз – за 300. Это наши местные сорта из теплиц", – начал беседу Алмас.

Фото: Zakon.kz

Но поговорить с ним долго не удалось, потому что пришел клиент и попросил завернуть два букета по 11 тюльпанов.

"Тюльпаны – отличное решение на 8 Марта. Мне кажется, их можно хоть кому дарить. Это очень нежные, назвал бы еще и хрупкие цветы, как женская натура. Я заказал два букета по 11 цветов из самых разных расцветок. Буду вручать их маме и супруге", – поделился алматинец Асхат Малышев.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

В соседнем ларьке продают метровые голландские розы – 1500 тенге за штуку. Выращены они в Кении, ввел в курс дела собственник бизнеса Эльдар. Традиционно берут белые и красные, но есть спрос и на необычные лепестки – синие, лиловые, оранжевые и желтые. А вообще на языке цветов каждый цвет имеет свое значение:

розовые розы – элегантность и изысканность

оранжевые – выражают лучшие пожелания, горячие чувства и энтузиазм

желтые – пожелания здоровья и богатства

черные – новые начинания и поездки

чайные – расставание

красные – любовь

бордовые – страсть и восхищение

белые – чистота и невинность

персиковые – скромность

зеленые – изобилие, щедрость и плодовитость

синие, голубые – таинственность

Фото: Zakon.kz

"Часто люди интересуются, существуют ли в природе такие розы, как черные, синие и зеленые. Да, это так. Черная – настоящая редкость, и есть она только в Турции. Синие и зеленые прибывают к нам из Кении. Конечно, бывает, что некоторые флористы используют красители и искусственно создают такие виды. Но, в целом, индустрия цветов достаточно развилась и сегодня можно удовлетворить любой каприз покупателя. Очень красивы и чайно-гибридные розы с разноцветными лепестками. Вообще, я люблю розы за стойкость и неприхотливость", – говорит бизнесмен.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Также вдоль улицы на 8 Марта продают торты, шары и игрушки. Если зайти на базар, там есть бутики с люкс цветами. Это настоящие авторские шедевры из самых красивых и редких цветов. Удивляет не только креативный подход флористов, но и "кусачие" цены за пышные букеты, которые кружатся вокруг 150 тысяч тенге. Букеты собраны из орхидей, пионовидных роз, гортензии и лизиантуса. Перечисленная красота – тренд сезона, уверяют цветочники.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

"Последние дни работаем практически без перерывов даже по ночам. И то уже скупают все, что было заготовлено на праздник. К нам в основном приходят те, кто хочет удивить своего любимого человека. Мы оформляем цветы по шаблону не только в букеты, но и оригинально собираем в корзины, ведра, подарочные упаковки. На создание одной работы мне нужно в среднем 10 минут. Здесь нужна не только фантазия, но и терпение, так как закрепляешь мелкие детали. За несколько дней продали около 50 букетов за 100 тысяч тенге и выше. А то, что дешевле, даже не считали, очень много, потому что приходят не только единично, но и компаниями, разом забирают по 20, а то и больше заказов. Остатков обычно не бывает. Думаю, на 10 миллионов тенге точно хозяйка затоварилась", – поделилась продавец по имени Анна.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Большое внимание дарителей приковывают и комнатные цветы. Они находятся в отдельном блоке базара. Там тоже разнообразие – кружит голову от такой красоты. Цены за горшок начинаются от 2500 тенге.

"Какой карман – такие и цены. Конечно, все недешево, но с пустыми руками не уйдешь. Хочется что-нибудь приятное подарить близким людям, и цветам любой будет рад. Все-таки их мы получаем на особые поводы", – считает алматинка Жанар Омарова.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Причем отовариваются не только мужчины, но и женщины, школьники. Еще можно заметить множество курьеров, которые тоже отметили, что на праздники случается настоящий ажиотаж и заказы увеличиваются в десятки раз.

Фото: Zakon.kz

В Комитете государственных доходов МФ РК поделились интересными фактами, связанными с ввозом цветов из-за границы. За январь 2024 года в Казахстан ввезено цветов весом 639,7 тонны, или 12,1 млн бутонов, стоимостью пять миллионов долларов (в январе 2023 года в РК всего ввезено цветов весом 526,8 тонны, или 10,2 млн бутонов, стоимостью 3,9 млн долларов).

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Ввозились они из Эквадора (404,2 тонны), Нидерландов (105,4 тонны), Колумбии (49,3 тонны), Китая (16,3 тонны), Кении (44,8 тонны), Узбекистана (9,2 тонны) и Израиля (2,7 тонны). Наибольшей популярностью пользуются розы, их ввезено весом 411,2 тонны, или 9,3 млн бутонов, стоимостью 3,4 млн долларов. На втором месте – хризантемы (71,9 тонны, или 1,1 млн бутонов, стоимостью 553,8 тыс. долларов). Также в число лидеров по спросу вошли лилии (15,2 тонны, или 220,2 тыс. бутонов, стоимостью 104,2 тыс. долларов).

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

В 2023 году пользовались спросом казахстанские розы в Узбекистане, всего экспортировано цветов весом 27,1 тонны стоимостью 40,4 тыс. долларов.