В Восточном Казахстане тяжелых больных оперируют бесплатно

Благодаря системе медстархования у больных с тяжелейшими диагнозами появилась возможность избавиться от недуга, причем сделать это не только не выезжая за границу, но и – бесплатно.

Кстати, некоторые из хирургических вмешательств стали возможны только в последнее время, а многие операции и вовсе проводились впервые, передает Zakon.kz.

Дали шанс



Одной из таких сложнейших операций, проведенных нейрохирургами Восточного Казахстана, стал новый метод лечения эпилепсии. Его реализовали в Специализированном медицинском центре, освоив методику имплантации стимулятора блуждающего нерва.

Отметим, имплантация стимулятора блуждающего нерва в Казахстане осуществляется в рамках оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Стоимость ее – порядка 8 миллионов тенге. Медицинскую помощь пациенту оказали в рамках ОСМС.

Но прежде, чем реализовать на практике данную методику, пришлось поучиться. Поделиться опытом с устькаменогорскими коллегами в Восточно-Казахстанский областной Специализированный медицинский центр приехал нейрохирург Президентской клиники Азат Шпеков из Астаны. Он и провел наглядную демонстрацию установки устройства – в операционной ВК медцентра впервые в регионе провели имплантацию электростимулятора блуждающего нерва.

"Один процент населения болеет эпилепсией во всех странах. Благодаря этой малоинвазивной технологии у пациентов, страдающих устойчивой к медикаментозному лечению эпилепсией, появился шанс, как минимум, на снижение частоты возникновения припадков", – рассказывал перед операцией Азат Шпеков.

В тот день прооперировали двух пациентов. Никто из них уже не реагировал на препараты, поэтому для каждого операция стала шансом на нормальную жизнь.

"Такая операция проводится не на головном мозге, а на шее, где как раз и расположен тот самый блуждающий нерв. Хирурги делают надрез на шее и буквально обволакивают нерв электродами – по ним в дальнейшем проходят электрические сигналы, исходящие из стимулятора, который вшивается в предплечье. По блуждающему нерву эти самые сигналы попадают в головной мозг и уже там воздействуют на пораженные клетки", – делится тонкостями заведующий отделением Инновационной медицины ВК ОСМЦ Жандос Уап.

По его словам, сама стимуляция не является панацеей: чтобы усилить эффект операции больному дополнительно прописывают препараты. Главная заслуга операции в том, что искусственные стимулы предупреждают развитие припадков, и их в жизни пациента случается все меньше.

Операция на работающем сердце

Не отстают от своих коллег и кардиохирурги Восточного Казахстана. Им удалось провести сложнейшую операцию на сердце 40-летнего мужчины, буквально подарив ему вторую жизнь.

Житель Риддера поступил в отделение кардиохирургии ВК областной больницы в экстренном порядке. Коронарография показала сужение главной коронарной артерии на 95 процентов. Сложность заключалась также в том, что из-за анатомических особенностей сосудов пациента провести аортокоронарное шунтирование и установить стент было невозможно. Врачи решили провести маммарно-коронарное шунтирование на работающем сердце.

"В отличии от типичного аортокоронарного шунтирования данная операция была малотравматичной. Внутренняя грудная артерия, необходимая для шунта, была выделена эндоскопически – через три небольших прокола в левой половине грудной клетки. Потом через небольшой разрез в межреберье выделенный обходной шунт был подшит к здоровым сосудам. Через этот "новый" сосуд кровь теперь проходит беспрепятственно, не затрагивая поврежденный участок", – рассказал кардиохирург Восточно-Казахстанской областной больницы Дастан Кадырбаев.

По словам врачей, подобная "атравматичная" операция по сравнению с традиционной позволяет существенно снизить послеоперационный болевой синдром. Уже на следующий день после операции пациент может вставать и самостоятельно передвигаться, восстановительный период существенно сокращается, благодаря этому пациент может вернуться к обычной жизни намного быстрее.

"Огромное спасибо врачам, что они поставили меня на ноги. Я прекрасно себя чувствую. Все хорошо. Огромное им спасибо. Даже не сомневаюсь, что быстро восстановлюсь и уже скоро вернусь на работу", – говорит житель города Риддер Николай.

К слову, такая операция является более технически сложной для кардиохирурга по сравнению с обычной. Для ее успешного проведения требуется большой опыт, специфические навыки и высокотехнологичное оборудование. Сегодня этот способ широко применяется только в двух ведущих клиниках страны, теперь же данный вид технологичной помощи доступен и в Восточном Казахстане.

Кстати, операция, стоимость которой составляет более 2 миллионов тенге, проведена в рамках ОСМС.

Рак – не приговор

Пожалуй, это выражение давно стало девизом врачей областного онкологического центра, однако хирурги не перестают удивлять. Специалисты Восточно-Казахстанского областного многопрофильного центра онкологии и хирургии продолжают успешно осваивать и применять в своей практике современные высокотехнологичные методы лечения различных видов рака.

Недавно здесь 53-летнему пациенту с раком пищевода провели сложнейшую операцию. Для лечения Каната Бисаринова применили особый метод лечения онкологии пищевода – операцию Герлока.

Как пояснили в медцентре, это хирургическая операция, применяемая при раке кардиальной части желудка с доступом путем лапаро-, торако- и диафрагмотомии. После выведения желудка в плевральную полость и резекции его кардиальной части накладывается внутриплевральный гастроэзофагоанастомоз.

"Врачи онкоцентра – настоящие профессионалы, спасающие жизни простых людей и дарящие надежду на здоровое будущее. Огромная благодарность всему персоналу больницы за высококвалифицированное лечение и внимательное отношение ко мне. Хочется отметить, что операция мне была проведена абсолютно бесплатно, в рамках ОСМС", – поделился пациент онкоцентра.

Торакальный онколог-хирург Адильбек Баймусанов рассказал еще об одном случае.

57-летняя жительница Усть-Каменогорска Майра Айтуаркызы в последнее время чувствовала недомогание. Благодаря тому, что она своевременно обратилась в поликлинику по месту жительства и прошла диагностику, у нее была выявлена опухоль средостения на ранней стадии.

После успешно проведенной операции, все затраты на которую были также покрыты за счет ОСМС, женщина чувствует себя хорошо и готовится к выписке.

К слову, в прошлом году врачи отделения онкохирургии ВКО МЦОиХ провели около двух тысяч операций и высокотехнологичных вмешательств.

Автор: Кира Мороз