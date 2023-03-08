Ждут гостей и подарков: астанчанки встречают 8 Марта
Следует отметить, что в этом году, как и ранее, город не украшали специально к 8 Марта. Делают это обычно на Наурыз.
Фото: Zakon.kz
К тому же столица готовится, как и вся страна, к выборам депутатов Мажилиса и маслихатов.
Фото: Zakon.kz
Но это не лишает города праздничной атмосферы: традиционные тюльпаны продают как в крупных супермаркетах, так и в придомовых магазинах.
А в здании "КазМедиаОтралыгы" даже установили огромный праздничный баннер.
Фото: Zakon.kz
Астанчане рассказали, как они отмечают этот праздник.
"Все традиционно: будем встречать гостей, поздравлять близких и желать им всего хорошего". Жительница Астаны Гулнара Курмангали
Есть у людей и семейные традиции, связанные с этим праздником.
"У нас традиция: 8 марта утром мой супруг с сыновьями готовят завтрак! А потом обязательно ездим поздравлять нашу бабушку". Жительница Астаны Жанат Ержанова
Такая же традиция и в семье Динары Абильдиновой.
"У нас утром мужчины накрывают на стол, мальчики ставят концерт, дарят подарки нам, девочкам, потом убирают стол". Астанчанка Динара Абильдинова
В праздничные дни – 6, 7, 8 марта – на улицах Астаны проводят акцию по раздаче тюльпанов женщинам. А в преддверии праздника и в сам день 8 Марта в рамках акции "Адреса заботы" в столице многодетным матерям, одиноким пожилым людям будут раздавать продуктовые корзины, а также поздравят ветеранов тыла ВОВ.