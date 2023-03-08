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Ждут гостей и подарков: астанчанки встречают 8 Марта

Астана, праздник, женский день Фото: freepik
8 марта в северных регионах еще бывает по-зимнему холодно. А сегодня в городе еще и идет дождь. То есть в такую погоду особо не погуляешь. Но это не мешает мужчинам делать приятные подарки своим любимым. Корреспондент Zakon.kz выяснила, как празднуют Международный женский день астанчанки.

Следует отметить, что в этом году, как и ранее, город не украшали специально к 8 Марта. Делают это обычно на Наурыз.

Астана, 8 Марта, праздник

Фото: Zakon.kz

К тому же столица готовится, как и вся страна, к выборам депутатов Мажилиса и маслихатов.

Астана, 8 Марта, праздник

Фото: Zakon.kz

Но это не лишает города праздничной атмосферы: традиционные тюльпаны продают как в крупных супермаркетах, так и в придомовых магазинах.

А в здании "КазМедиаОтралыгы" даже установили огромный праздничный баннер.

Астана, КМО, праздник

Фото: Zakon.kz

Астанчане рассказали, как они отмечают этот праздник.

"Все традиционно: будем встречать гостей, поздравлять близких и желать им всего хорошего". Жительница Астаны Гулнара Курмангали

Есть у людей и семейные традиции, связанные с этим праздником.

"У нас традиция: 8 марта утром мой супруг с сыновьями готовят завтрак! А потом обязательно ездим поздравлять нашу бабушку". Жительница Астаны Жанат Ержанова

Такая же традиция и в семье Динары Абильдиновой.

"У нас утром мужчины накрывают на стол, мальчики ставят концерт, дарят подарки нам, девочкам, потом убирают стол". Астанчанка Динара Абильдинова

В праздничные дни – 6, 7, 8 марта – на улицах Астаны проводят акцию по раздаче тюльпанов женщинам. А в преддверии праздника и в сам день 8 Марта в рамках акции "Адреса заботы" в столице многодетным матерям, одиноким пожилым людям будут раздавать продуктовые корзины, а также поздравят ветеранов тыла ВОВ.

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