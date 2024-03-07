Что ждут в подарок женщины на 8 Марта и почему? Нумерология дня

Международный женский день – символ не только весны и нежности, но и повод побаловать любимых дам сюрпризами. Какие подарки ожидает прекрасная половина от мужчин, а какие могут вызвать разочарование и почему – в материале Zakon.kz. Также мы узнали мнение психолога и нумеролога.

Как рассказала известный казахстанский психолог и нумеролог Айсулу Ахимова, этой весной, когда в наших краях весна начинает "стучаться" в дома и сердца людей, одной из самых красивых дат считается 8 марта. Но что несет в себе этот день первого месяца весны?

"8 марта – дата в 2024 году, которая наполнена большим количеством творческой энергии. А также такими тонкими чувствами, как чуткость, эмпатия", – отмечает специалист.

В этот день будет масса знаков судьбы, которые нужно не пропустить.

Нумерология дня говорит о необходимости прислушаться к внутреннему голосу и интуиции, которая даст верные ответы на большинство вопросов.

Этот день лучше встретить в одежде и аксессуарах красных, малиновых, бордовых и коралловых оттенков.

О делах сердечных

По словам нумеролога, тем, кто пережил недавнее расставание или находится в одиночестве, стоит в эту дату правильно формировать желание, потому что восьмерка, которая стоит в дате и в годе 2024, несет исполнение задуманного и реализацию целей. И в то же время эти восьмерки могут нас ограничивать своими страхами и предубеждениями.

Во многом этот день может изобиловать большими сомнениями, что притормозит очевидную близость к реализации планов.

"Женщинам, которые находятся в токсичных отношениях и чувствуют давление со стороны партнера, стоит также прислушаться к внутреннему голосу и ответить на такие вопросы: насколько долго вы хотите и готовы быть в этих отношениях? Чем готовы пожертвовать и стоит ли это ваших жертв? Высока или невысока цена отношений? Учитывая отсутствие цифры "7" в нумерологии дня, все спорные и сложные ситуации лучше не доводить до конфликта, иначе во многих случаях это может привести к ссорам и расставаниям". Айсулу Ахимова

Исключением можно считать тех, кто давно шел к этому решению и готов начать весну с "чистого листа".

"8.03.2024 по лунному календарю будут открыты космические каналы для получения информации. Поэтому, исходя из всех составляющих этой даты, мечты и все новые начинания стоит видеть исключительно в положительном, созидательном ключе и в своем сознании, таким образом, как будто они уже исполнились", – добавила эксперт по влиянию цифр.

Подарки на Международный женский день

Редакция Zakon.kz организовала опрос среди подписчиц прекрасного пола, который дал ответ на вопрос, какой подарок хотели бы получить женщины в этот прекрасный праздник.

Судя по максимальному количеству голосов, большинство женщин будут рады цветам и вниманию.

Весомая категория дам не желает довольствоваться только вниманием. На втором месте в топе нескромных "хотелок" значатся автомобили и заветные жилплощади.

Деньги и, вероятнее всего, большие, идут на третьем месте в списке пожеланий многих дам.

Чуть меньшее количество женщин выбрали бы себе в подарок ювелирные изделия.

Почти равное число представительниц прекрасного пола хотят получить или сертификат в SPA-салон, или новенький iPhone.

Не прочь получить в подарок от мужчины парфюм или косметику чуть меньшее количество дам. Ну и замыкает список желаний возможность сходить в качестве подарка на концерт, шоу или другое представление, чтобы отдохнуть и отключиться от обыденности.

Почему?

По мнению психолога Айсулу Ахимовой, такие результаты пожеланий в качестве подарков в женский день породил прогресс и влияние интернета.

"Конечно, лидируют скромность и благоразумие, которые свойственны большинству женщин. Но и влияние соцсетей дает свои "плоды". Желание жить красиво – также выбор весомой части респонденток, которые склоняются к дорогим материальным подаркам: автомобили и квартиры. 8 Марта – не день рождения, но женщины столь же сильно хотят в этот праздник дорогих подарков", – считает эксперт.

Дальше мы видим, что в приоритете деньги и ювелирные украшения. У мужчин, разумеется, свое видение. Им чаще всего думается, что женщине приятно было бы обзавестись новой кухонной утварью. Но получить в подарок посуду или сковородки совсем не приятно и неприемлемо, судя по ответам опросника.

"Женщина не хочет подарков, вызывающих ассоциацию с кухней и готовкой. Сейчас мы чаще переходим на доставку питания, рестораны или кафе. Подарки мужчин, связанные с кухней, вызывают разочарование или даже негодование, обиду". Айсулу Ахимова

Подарки, связанные с отдыхом, всегда приятны, продолжила психолог.

"В наше время, когда мы большую часть времени заняты трудом, дабы обеспечить себе и детям качественную жизнь, тратится много сил. Мы расходуем много ресурсов, устаем в повседневной жизни из-за повышенной тревожности за будущее, и отдых и расслабление на релаксирующих процедурах – то, что чаще всего мы в ежедневной суете не можем себе позволить. А это так необходимо для восстановления организма и нервной системы. Это наилучший подарок, конечно, зависящий от бюджета семьи", – считает специалист.

Конечно, любая девушка в век цифровых технологий не откажется получить в этот день долгожданный смартфон или девайс, облегчающий жизнь. Ну или обновить косметику, парфюм, чтобы благоухать на празднике и быть самой красивой, получая комплименты.