Легендарный Джеки Чан в чапане спел песню на казахском языке
Фото: скриншот видео
В социальных сетях появилось видео с легендарным гонконгским актером, каскадером, кинорежиссером, кинопродюсером, сценаристом, постановщиком трюков и боевых сцен Джеки Чаном в чапане. На кадрах знаменитый актер подпевал и пританцовывал под песню "Ақ шашу", сообщает Zakon.kz.
Как следует из информации, опубликованной в Telegram-канале Qazaqstan 24/7, Джеки Чан приехал в Или-Казахский автономный округ для съемок фильма.
"Местные казахи встретили актера, надели на него чапан и подарили молодого жеребца", - говорится в сообщении.
Подписчики Instagram-паблика qumash_kz оценили видео с легендарным Джеки Чаном:
- "Так мило",
- "Жаным, Джеки",
- "Джәке Чанбаев",
- "Джеки, такой Джаке",
- "Самый уважаемый китаец",
- "Понимаю, что "Ақ шашу", но слышу китайскую песню",
- "У казахов есть одно из важнейших миссий - зачапанить весь мир",
- "Человек на 75% состоит из воды, гардероб Джеки на 99% - из чапанов".
В Китае проживает около 1,5 млн этнических казахов.
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