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Легендарный Джеки Чан в чапане спел песню на казахском языке

Легендарный Джеки Чан в чапане спел песню на казахском языке Фото: скриншот видео
В социальных сетях появилось видео с легендарным гонконгским актером, каскадером, кинорежиссером, кинопродюсером, сценаристом, постановщиком трюков и боевых сцен Джеки Чаном в чапане. На кадрах знаменитый актер подпевал и пританцовывал под песню "Ақ шашу", сообщает Zakon.kz.

Как следует из информации, опубликованной в Telegram-канале Qazaqstan 24/7, Джеки Чан приехал в Или-Казахский автономный округ для съемок фильма.

"Местные казахи встретили актера, надели на него чапан и подарили молодого жеребца", - говорится в сообщении.


Подписчики Instagram-паблика qumash_kz оценили видео с легендарным Джеки Чаном:

  • "Так мило",
  • "Жаным, Джеки",
  • "Джәке Чанбаев",
  • "Джеки, такой Джаке",
  • "Самый уважаемый китаец",
  • "Понимаю, что "Ақ шашу", но слышу китайскую песню",
  • "У казахов есть одно из важнейших миссий - зачапанить весь мир",
  • "Человек на 75% состоит из воды, гардероб Джеки на 99% - из чапанов".

В Китае проживает около 1,5 млн этнических казахов.

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Интересное Казахстан Китай
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