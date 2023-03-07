Легендарный Джеки Чан в чапане спел песню на казахском языке

Фото: скриншот видео

В социальных сетях появилось видео с легендарным гонконгским актером, каскадером, кинорежиссером, кинопродюсером, сценаристом, постановщиком трюков и боевых сцен Джеки Чаном в чапане. На кадрах знаменитый актер подпевал и пританцовывал под песню "Ақ шашу", сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: