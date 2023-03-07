Названы лучшие жены по знаку зодиака

Ведический астролог Ирина Чайка рассказала о тех женщинах зодиакального круга, с которыми создать союз будет легко. Эксперт озвучила главные достоинства представительниц, сообщает Zakon.kz.

1 место: Рак

Первое место в списке идеальных спутниц жизни занимает Рак. Девушки-Раки являются хранительницами очага. Они нацелены на семью и умеют ее сближать, объединять. Им присуща хозяйственность. Они прекрасные матери и дочери. Скандалы в семьях, где супруга Рак, – это редкость, муж не дождется от нее громкого выплеска эмоций или битья посуды. Скорее, она будет тихо плакать в подушку, пережидать ссору, близко принимая ее к сердцу, глубоко внутри. Семья для Рака – это главная ценность, поэтому будут заботиться о всей семье.

2 место: Телец

Серебряную медаль и звание образцовой хозяйки безусловно получает Телец. Тельцы – один из эталонных знаков, в союзе с которыми можно построить крепкий, семейный очаг. Они с терпением относятся к детям. Взвешенный характер жен-Тельцов в сочетании со спокойствием и стремлением к семейному благополучию позволяет выделить их из числа претенденток на звание идеальных кандидаток. Они великолепно готовят, их кулинарные способности могут удовлетворить аппетиты самых утонченных гурманов.

3 место: Весы

Весы уверенно расположились на третьем месте списка примерных хранительниц семейного очага. К тому же именно Весы – самые красивые и стремящиеся к гармонии жены. Несложно догадаться, что они во всем ищут равновесия и стремятся к нему. Рожденные под этим знаком женщины – понимающие мамы, старающиеся стать верными друзьями своим детям. Перепады настроения женщин-Весов не позволяют расслабиться мужчинам, которые с ними рядом, но врожденное чувство справедливости и дипломатичность сглаживают острые углы в отношениях. Однако, если она почувствует, что не весь вектор внимания направлен на нее, то не станет мириться с картиной неидеального брака.

4 место: Близнецы

Четвертое место в рейтинге занимают Близнецы. У женщины-Близнеца легкий нрав, поэтому критику и претензии муж может услышать, только если его женщина заскучает или почувствует себя ненужной. Близнецы не держат долго камень за пазухой, они отходчивы и готовы сделать первый шаг навстречу партнеру. Врожденные коммуникабельность и общительность, подкрепленные незаурядным чувством юмора, делают представительниц этого знака очень привлекательными в глазах противоположного пола.

5 место: Рыбы

Пятое место удерживают чувствительные и артистичные Рыбы. Женщины-Рыбы мечтательны и духовны. Имеют богатый внутренний мир, поэтому рядом с ними любой мужчина будет развиваться. Также они умеют сочувствовать и готовы помочь в трудных ситуациях, что подкупает и притягивает к ним мужчин. Муж должен быть готов к тому, что Рыбы – очень ранимые и чувственные натуры, а потому грубое слово или невнимание могут глубоко задеть любимую жену. У представительниц знака очень развита интуиция, поэтому попытки обмануть или предать их будут обречены на провал.

6 место: Дева

Женщина-Дева – это эталон чистоты внутренней и внешней, во всяком случае, она будет к этому стремиться. Поэтому дома будет идеальный порядок, но в этом есть и побочный эффект. Такая жена будет требовать порядка и от мужа: идеально закрученный тюбик с зубной пастой, аккуратно сложенные на полках носки. Если кто-то заболеет, Дева будет всецело рядом, заботиться и лечить. Супруг, который избрал Деву своей спутницей жизни, может быть уверен, что по возвращению с работы его никогда не встретит пустой холодильник или неубранная квартира. Поэтому хоть в лидеры Дева и не попала, но уверенно держится в середине списка, на шестом месте.

7 место: Стрелец

Женщина-Стрелец притягательна, покоряет своим оптимизмом, дружелюбием и харизмой, поэтому притягивает к себе лиц противоположного пола, как магнитом. Высокодуховные и свободные во взглядах Стрельцы оказывают благотворное влияние на свою вторую половину благодаря своему красноречию и дару убеждения. В семейных отношениях искренни и открыты, с ответственностью относятся к воспитанию детей. Если же мужчина разделяет ценности своей женщины-Стрельца, то может быть уверен, что получит самого лучшего и преданного спутника на всю жизнь.

8 место: Лев

Замужним Львицам свойственны великодушие и щедрость, поэтому если они искренне полюбили, то не оставят мужа без внимания и подарков. При этом они прекрасно осознают свою силу и харизматичность, поэтому могут позволить членам семьи искупаться в ореоле их величия. Несмотря на некоторую деспотичность и повышенное чувство собственного достоинства, женщины-Львы заботливы и не дадут ни малейшего шанса кому бы то ни было разрушить уютный мир семейной идиллии, который ее окружает. Львица может взять на себя главную роль в семье, ответственность за материальное обеспечение и принятие решений.

9 место: Козерог

Целеустремленные и практичные женщины-Козероги придают большое значение материальной стороне жизни. Но при этом у них нет стремления зависеть от будущего мужа: проницательные и трудолюбивые, они прекрасно добиваются успехов в сфере своей деятельности. К решению вступить в брак подходят серьезно и основательно, и только полная уверенность в своем партнере подтолкнет их к этому шагу. Эгоизм и меркантильность могут создать напряженность в партнерских отношениях, но присущая им доброта и отзывчивость не оставят в тяжелую минуту без помощи людей близкого им круга. Женщина-Козерог будет требовать от мужчины самостоятельности и организованности, потому как беспорядка и безалаберности вокруг себя она не потерпит.

10 место: Скорпион

Представительницы этого знака — это пламя, бьющееся в водной стихии. Выдержать накал страстей в браке с женщиной-Скорпионом под силу далеко не каждому мужчине. Но, несмотря на бушующий внутри океан, внешне по Скорпиону этого не скажешь. Она старается не показывать на людях свои чувства, даже если обижена или раздражена, скрывая от посторонних клокочущие внутри эмоции. Но не стоит обманываться: все свои обиды жена-Скорпион припомнит мужу (и неоднократно). Беря в жены такую девушку, мужчина должен добровольно согласиться, что мир вращается только вокруг его супруги. При этом представительницы этого знака — преданные и верные партнерши.

11 место: Водолей

Женщины-Водолеи открыты к общению и дружелюбны, но вместе с тем любят свободу и не потерпят даже капли высокомерия. Поэтому мужчины могут не тешить себя иллюзиями, что как-то смогут контролировать или ограничивать свою супругу. Они могут совершать необдуманные поступки, склонны к экспериментам, зато скучно с женой-Водолеем никогда не будет. Хотя, конечно, дожидаться от нее идеального порядка в доме или ломящегося от кулинарных шедевров стола весьма наивно. Водолеи — хорошие друзья, поэтому если муж сможет подружиться со своей женой, то она всегда будет принимать его сторону, пишет Wday.ru.

12 место: Овен

Женщины-Овны – прирожденные амазонки. Всегда готовы к сражению, стремятся добиться своих целей, что нередко порождает семейные конфликты. Но зато женщина-Овен пойдет на любые риски и не будет раздумывать ни секунды, если потребуется вмешательство и защита людям, близким ее сердцу. Так что жизнь с ней подобна жизни с борцом: защитит близких, но и сама обидеть может. Поэтому мужчине, готовому создавать семью с Овном, нужно запастись изрядной долей терпения и быть готовым идти на уступки.

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