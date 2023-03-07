Резкое ухудшение погоды ожидается в Казахстане 8 марта

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 8 марта 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", большая часть страны по-прежнему будет находиться под влиянием активного циклона из районов Каспийского моря, в связи с чем ожидаются осадки.

"На севере, востоке – сильные осадки (дождь, снег), на юге, юго-востоке республики днем сильный дождь. Лишь на западе под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков". РГП "Казгидромет"

Как отметили синоптики, по стране ожидается усиление ветра, в северной половине, на востоке, в центре республики – с метелью. На юге страны – гроза.

Также ожидаются туман и гололед.

На юге Северо-Казахстанской области ночью ожидается сильный снег, на севере, востоке Восточно-Казахстанской, на севере Абайской, ночью на западе, севере Павлодарской области ожидаются осадки (дождь, снег), днем на юге, в горных районах Алматинской, на севере, юге, в горных, предгорных районах Туркестанской, на севере, западе, юге, в горных районах Жамбылской области ожидается сильный дождь.

"На западе, юге Павлодарской, в центре Абайской, ночью на севере, востоке Акмолинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, на горных перевалах Туркестанской области ожидается очень сильный ветер 30 м/с". РГП "Казгидромет"

В Астане – переменная облачность, ночью и утром осадки (преимущественно снег), низовая метель. Гололед. Ветер северо-западный, западный 9-14, ночью и утром порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем 2-4 мороза.



В Алматы – переменная облачность, временами дождь, вечером сильный дождь, гроза. Ветер юго- восточный 3-8, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 8-10, днем 18-20 тепла.

В Шымкенте – переменная облачность, дождь, днем временами сильный дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 8-13, ночью порывы 15-20, временами 25 м/с. Температура воздуха ночью и днем 13-15 тепла.