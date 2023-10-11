Резкое ухудшение погоды прогнозируют синоптики в Казахстане

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 12-14 октября 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", в ближайшие дни неустойчивый характер погоды сохраняется на большей части Казахстана. Синоптики прогнозируют осадки в виде дождя и мокрого снега.

"12 октября на западе, северо-западе, 13 октября в центре, на юге, 14 октября на востоке, 13-14 октября на юго-востоке страны – сильные осадки", – рассказали синоптики.

По республике – гололед, порывистый ветер, в ночные и утренние часы – туман.

Ожидается понижение температуры воздуха:

на востоке ночью от +3+11° до -3+8°, днем от +10+22° до +4+15°,

на юге, юго-востоке страны ночью от +10+18°, в горных районах +2+7° до 0+10°, в горных районах 0-5°, днем от +22+27°, в горных районах от +10+15° до +7+15°.