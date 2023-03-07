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В Алматы прошел концерт "Махаббат сыры"

В Алматы прошел концерт "Махаббат сыры" Фото: пресс-служба акимата Алматы
В преддверии Международного женского дня 8 марта во Дворце Республики состоялся праздничный концерт "Махаббат сыры".

Для представительниц прекрасного пола акиматом Алматы был подготовлен праздничный концерт.

В Алматы прошел концерт

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Среди присутствующих: медицинские работники, педагоги, соцработники, ветераны труда, матери, воспитывающие детей с особыми потребностями, матери детей, которые показали успехи в учебе, спорте и др.

В Алматы прошел концерт

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Казахстанские и зарубежные хиты, посвященные женщинам и любви, звучали в исполнении популярных артистов.

В Алматы прошел концерт

Фото: пресс-служба акимата Алматы

В праздничном концерте приняли участие группа "МузАрт", Нурлан Абдуллин, Али Окапов, Мади Рымбаев, Нуржан Керменбаев, Мади Сыздыков, Адильхан Макин, Kyle Ruh, Индира Едильбаева, Adam, Нурлан Онербаев, солисты детско-вокальной студии Bibi Studio, оркестры Zarathustra и Almaty Symphony, академический и модерн-балеты "Жорға" и Nova Ballet.

В Алматы прошел концерт

Фото: пресс-служба акимата Алматы

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Анастасия Московчук
Алматы
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