В Алматы прошел концерт "Махаббат сыры"

В преддверии Международного женского дня 8 марта во Дворце Республики состоялся праздничный концерт "Махаббат сыры".

Для представительниц прекрасного пола акиматом Алматы был подготовлен праздничный концерт.





Фото: пресс-служба акимата Алматы

Среди присутствующих: медицинские работники, педагоги, соцработники, ветераны труда, матери, воспитывающие детей с особыми потребностями, матери детей, которые показали успехи в учебе, спорте и др.





Фото: пресс-служба акимата Алматы

Казахстанские и зарубежные хиты, посвященные женщинам и любви, звучали в исполнении популярных артистов.





Фото: пресс-служба акимата Алматы

В праздничном концерте приняли участие группа "МузАрт", Нурлан Абдуллин, Али Окапов, Мади Рымбаев, Нуржан Керменбаев, Мади Сыздыков, Адильхан Макин, Kyle Ruh, Индира Едильбаева, Adam, Нурлан Онербаев, солисты детско-вокальной студии Bibi Studio, оркестры Zarathustra и Almaty Symphony, академический и модерн-балеты "Жорға" и Nova Ballet.



