Тело младенца найдено в мусорном контейнере в Павлодаре

Плод мертворожденного ребенка найден в мусорном контейнере в городе Павлодар, передает Zakon.kz.

Сообщение о страшной находке поступило в полицию 7 марта в 12:47. Плод мертворожденного ребенка нашли во дворе одного из домов по улице Б.Жырау.





"По данному факту назначена судебно-медицинская экспертиза. Полицией начато досудебное расследование по ст. 100 УК РК. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению лица, причастного к данному факту". Пресс-служба ДП Павлодарской области

В соответствии с подпунктом 1 п. 3 ст. 77 Конституции РК ч. 1 ст. 19 УПК, лицо считается невиновным в совершении преступления, пока его виновность не будет признана вступившим в законную силу приговором суда.



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