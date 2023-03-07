Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Тело младенца найдено в мусорном контейнере в Павлодаре

Тело младенца найдено в мусорном контейнере в Павлодаре Фото: пресс-служба МВД РК
Плод мертворожденного ребенка найден в мусорном контейнере в городе Павлодар, передает Zakon.kz.

Сообщение о страшной находке поступило в полицию 7 марта в 12:47. Плод мертворожденного ребенка нашли во дворе одного из домов по улице Б.Жырау.


"По данному факту назначена судебно-медицинская экспертиза. Полицией начато досудебное расследование по ст. 100 УК РК. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению лица, причастного к данному факту". Пресс-служба ДП Павлодарской области

В соответствии с подпунктом 1 п. 3 ст. 77 Конституции РК ч. 1 ст. 19 УПК, лицо считается невиновным в совершении преступления, пока его виновность не будет признана вступившим в законную силу приговором суда.

Ранее стало известно, что в Узбекистане мужчина убил жену и покончил с собой.

Читайте также

Семья из пяти человек отравилась угарным газом в Таразе

Блогер вскрыл древнюю гробницу и поцеловал череп ради просмотров

Константин Вноровский
Павлодар
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Айжан Байзакова исполнила свою мечту, которая стоила 2530 тенге
Айжан Байзакова исполнила свою мечту, которая стоила 2530 тенге
Токаев подписал указ об изменений функций и структуры АЗРК
Токаев подписал указ об изменении структуры и функций АЗРК
в Казахстане легализуют автомобили-конструкторы
В Казахстане легализуют автомобили-конструкторы, завезенные под видом запчастей
Опубликован прогноз по паводкам в Казахстане
Названы 10 регионов Казахстана, которые могут остаться под водой
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления