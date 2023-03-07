В Узбекистане мужчина убил жену и покончил с собой

В Сырдарьинской области Узбекистана местный житель нанес супруге 7 ножевых ранений и затем дважды ранил себя, сообщает Zakon.kz.

46-летний житель Сырдарьи утром 6 марта пришел в медицинский колледж, где училась его супруга, с кухонным ножом. "С целью умышленного убийства" нанес ей семь ножевых ранений в шею и грудь, пишет Gazeta.uz со ссылкой на генеральную прокуратуру.

От полученных травм 41-летняя женщина скончалась на месте. Мужчина же "во избежание ответственности за совершенное им преступление" ударил себя ножом в грудь и в шею. С места преступления его госпитализировали в карете скорой помощи. В реанимации местной больницы он скончался от травм.

В Генеральной прокуратуре Узбекистана не сообщают причин случившегося. Дело расследуют по статье "Умышленное убийство". Известно, что у погибших супругов остались трое детей.

В городе Лисаковск Костанайской области женщину подозревают в убийстве мужа. Тело погибшего с признаками насильственной смерти найдено дома, подозреваемую отправили в психиатрическую больницу в связи с неадекватным поведением, сообщили в полиции.