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Общество

Расчлененное тело нашли в мусорном контейнере в Жезказгане

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, полиция зима, полиция зимой, фото - Новости Zakon.kz от 31.01.2025 13:59 Фото: Zakon.kz
В Жезказгане в одном из мусорных контейнеров найдено расчлененное тело 40-летнего мужчины, сообщает Zakon.kz. Страшную находку сделали местные жители. По их словам, у убитого были отрезаны нижние конечности.

Тело нашли вчера, 30 января 2025 года. Кто-то из жезказганцев успел сфотографировать жуткие кадры, которые теперь "гуляют" в соцсетях.

"Это ужасно, у убитого остались супруга и дети. У нас же маленький город. Никто не подумал об их чувствах, им и так нелегко", – рассказала одна из жительниц улицы Байконурова.

Убитым оказался 40-летний местный житель. По предварительной версии, накануне смерти он выпивал со знакомой.

"Знакомые убитого говорят, что они пили вместе, и она в ходе ссоры нанесла ему смертельное ножевое ранение. Чтобы скрыть преступление, расчленила тело и вынесла его на мусорку. Говорят, ей помогал знакомый", – рассказывают местные жители.

В пресс-службе ДП Улытауской области подтвердили информацию о жестоком убийстве.

"30 января в доме по улице Байконурова было совершено убийство. Убитый и подозреваемые были знакомы, преступление совершено в ходе возникшего конфликта. Сотрудниками полиции установлены и задержаны двое жителей Жезказгана. Они водворены в ИВС. Следствие продолжается", – сообщили в ведомстве.

Ранее Zakon.kz сообщал, что в Сарани грабитель жестоко убил 27-летнюю продавщицу продуктового магазина. Кадры дерзкого ограбления распространились в социальных сетях и вызвали резонанс. 

Айша Сейльжан
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