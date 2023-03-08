Не про цветы и тортики – чему на самом деле посвящен день 8 Марта

Праздником женщин, весны и красоты называют 8 Марта. Но через завесу розовых бантиков и букетов проглядывает истинное "лицо" праздника. О чем он на самом деле, чем стоит гордиться и о чем стоит задуматься в Международный женский день, разбирался Zakon.kz.

Дата 8 Марта перекочевала в строй государственных праздников Казахстана из советского календаря и закрепилась в виде доброго праздничного дня, когда надо делать милые подарки маме, сестре, жене, подруге, коллеге женского пола. Приветствуются проявления заботы со стороны мужчин, букеты, тортики, мягкие игрушки и приглашения в ресторан…

Букетик с ароматом унижения

Если обратиться к истории, то впервые женский день отмечали 28 февраля, восьмым марта он стал по новому стилю календаря. Этот день появился в 1908 году, когда 15 тысяч работниц текстильных предприятий в Нью-Йорке вышли на забастовку, чтобы потребовать нормальных условий труда и заработной платы. Они добились улучшений, и в память об этом был учрежден тогда еще национальный праздник – День женщин.

В этот день гражданки США праздновали факт признания их почти полноценными личностями, с которыми работодатель снизошел до обсуждения зарплаты и условий работы.

А вот история с немецкой социалисткой Кларой Цеткин, с именем которой связывают 8 Марта, была на пару лет позже. Она предложила отмечать день борьбы за женские права в 1910 году, а год спустя к Германии присоединились Австрия, Дания и Швейцария, так праздник стал международным.

Сегодня это трудно осознать, но в начале прошлого века женщин буквально не считали за людей. И речь не только о том, что они не имели права голоса на выборах. В ряде стран женщина не могла принимать решения о прерывании беременности, даже если это угрожало ее жизни. Принимать контрацептивы также было запрещено. В других странах, напротив, была утверждена законом принудительная стерилизация и принудительные аборты для представительниц беднейших слоев общества.

Менее 100 лет назад женщина не имела права развестись с мужчиной, который ее избивает. Чтобы обслуживаться в банке, получить деньги со своего счета или оформить кредитку, необходимо было либо сопровождение мужчины, либо его письменное разрешение. Многие европейские вузы не принимали на обучение студенток женского пола, по умолчанию считалось, что женщина способна окончить только колледж.

Международный женский день 8 Марта утвержден ООН в 1975 году. Этот день стал символом борьбы с унизительными ограничениями для женщин, против которых они боролись, зачастую с риском для жизни.

В оковах "женского счастья"

На первый взгляд, современных казахстанских женщин можно поздравить с правами и свободами. Представительницы женского пола заседают в Парламенте, руководят успешным бизнесом, занимаются наукой. Вопросы гендерного равноправия и защиты прав женщин обсуждаются на высшем государственном уровне. Даже в законодательство о выборах введена норма об обязательной 30%-ной квоте в партийных списках, и в эту квоту входят женщины.

Но снова за красивым фасадом обнаруживается нерадостная картина. В канун 8 Марта в СЦК представительницы Казахстанского института общественного развития озвучили результаты крупного исследования "Гендерная политика в современном казахстанском обществе". И выяснилось, что мы недалеко ушли от прошлого века.

Руководитель Центра по изучению института семьи КИОР Ольга Николаева отметила сохраняющиеся в нашем обществе негативные гендерные стереотипы, сохраняющийся "стеклянный потолок" – явление, при котором корпоративное сообщество не позволяет большинству женщин занимать должности выше среднего звена.

"Почти 10% женщин, проживающих в зарегистрированном или гражданском браке, экономически зависимы от гражданских партнеров или супругов. По данным опроса, 47,3% женщин хотели бы заняться бизнесом. В качестве наиболее частых причин, мешающих открыть свое дело, женщины назвали нехватку финансовых средств (64,7%), нехватку опыта, знаний (33%), страх (22,4%)". Ольга Николаева

Это обратная сторона формулы "женского счастья", которую продвигают сторонники и сторонницы патриархального уклада. Женщине отводится роль "хранительницы домашнего очага", а на деле – прислуги для своего мужчины и "самки", производящей потомство. А мужчина объявляется "добытчиком" и "хозяином", то есть, по сути, единственным, кто принимает решения о судьбе женщины и детей, единственным источником доходов, которые он будет распределять по своему усмотрению. Эта формула не предусматривает образования, личностного развития и экономической независимости для женщины. То есть, в случае развода или смерти супруга она оказывается не готова к самостоятельной жизни.

Эта же формула "женского счастья" используется для оправдания насилия мужчины над женщиной, которое зачастую даже одобряется казахстанским обществом.

Как пример, по результатам опроса почти четверть респондентов (23,6%) нейтрально либо положительно оценивают явление насильственного похищения женщин – так называемую "кражу невесты". Это явление, к слову, даже родственники похищенной девушки иногда объявляют "традиционным" способом создания семьи. Только половина опрошенных казахстанцев (54%) считает, что, если девушку уже похитили без ее согласия, то она должна уйти и заявить в правоохранительные органы. 11,7% респондентов полагают, что она должна остаться и выйти замуж за похитителя, а 18,4% казахстанцев считают, что она должна молча уйти и не обнародовать факт похищения.

Феминизм за традиции

Самыми активными борцами за права женщин в Казахстане стали феминистские организации и объединения. И деятельность феминисток, и профеминистов мужского пола, кстати, тоже, это не только шествие раз в год с плакатами и мегафонами. Они работают круглый год – проводят семинары для повышения правовой грамотности женщин и казахстанского общества в целом, отстаивают права жертв насилия и дискриминации, выступают экспертами при обсуждении нормативных правовых актов.

Соосновательница Казахстанской феминистской инициативы "Феминита", доктор социальных наук Жанар Секербаева выразила сожаления о том, что СМИ вспоминают о фем-активистках только в канун 8 Марта.

"Феминизм – это движение в защиту прав женщин, а в Казахстане они нарушаются каждый день. Речь идет и о домашнем насилии, и о сексуальных домогательствах, и о дискриминации на работе. Права женщин могут быть нарушены во всех сферах жизни общества". Жанар Секербаева

Она также подчеркнула такое явление, как фемицид – преднамеренное уничтожение представительниц женского пола только по признаку пола. До сих пор, когда мать узнает пол будущего ребенка, сын воспринимается с радостью, а дочь в лучшем случае – как факт, а в худшем в отдельных семьях будущей маме рекомендуют сделать аборт и зачать нового ребенка в надежде на рождение сына.

При этом в казахстанском обществе существует отчетливое сопротивление феминизму, причем против выступают и женщины тоже. Определенная часть общества заявляет о том, что феминизм якобы против национальных традиций.

"Традиции – это то, что формирует общество. Если раньше было принято спать на полу, на ковре или кошме, то сегодня мы живем в "бетонных коробках" и спим на кровати. И это уже наша традиция. Так и феминизм – это современная традиция наших девушек". Жанар Секербаева

Другая претензия, которую предъявляют в Казахстане феминисткам, – это то, что они якобы находятся под вредным влиянием каких-то вредоносных западных идей.

"Например, известная казахская журналистка и этнограф Назипа Кулжанова, она разве какая-то западная феминистка? Она писала в 1917 году статьи о женском здоровье, о 8 Марта. Феминизм есть в каждой стране, только развивается разными темпами. И у нас в Казахстане есть наш казахстанский феминизм, которым мы гордимся". Жанар Секербаева

Возвращаясь к понятию национальных традиций, стоит вспомнить о том, что казахские женщины веками были не только "хранительницами очага", но и участвовали в войнах, сражались наравне с мужчинами. Это подтверждено многочисленными археологическими находками. Исследованные учеными захоронения воинов в доспехах и с оружием оказались могилами женщин-воительниц.

И в Международный женский день феминистки вновь напомнят о правах, мудрости и силе казахстанских женщин.