ООН: Ущерб от землетрясений в Турции может превысить $100 млрд

Ущерб, нанесенный Турции в результате землетрясений, может превысить $100 млрд, сообщает Zakon.kz.

Об этом во вторник, 7 марта, заявила постоянный представитель Программы развития ООН в Турции Лиза Винтон, передает агентство Анадолу.

"Уже сейчас ясно, что ущерб составит более $100 миллиардов", — подчеркнула она, добавив, что итоговый размер убытков еще предстоит оценить, а озвученные цифры касаются только экономических потерь.

"Оценка все еще продолжается, и предполагается, что она будет завершена к конференции доноров ЕС в Брюсселе, запланированной на 16 марта". Постоянный представитель Программы развития ООН в Турции Лиза Винтон

Винтон отметила, что сотни тысяч домов были разрушены в самой пострадавшей от стихийного бедствия провинции Хатай. Такую ситуацию она назвала "апокалиптической".



В конце февраля Всемирный банк оценил ущерб экономики Турции от землетрясений в $34,2 млрд, или около 4% страны. В организации отметили, что сумма может вырасти из-за продолжающихся афтершоков. Кроме того, в докладе не исключается, что восстановление и ликвидация последствий бедствия может обойтись Анкаре дороже в два раза.

По последним данным, из-за землетрясений в Турции погибли 46 104 человека.

Также по данным ООН из-за землетрясения в Турции и Сирии свои дома покинули 850 тысяч детей.