ООН: 850 тысяч детей покинули свои дома из-за землетрясения в Турции и Сирии

По данным детского фонда ЮНИСЕФ, тысячи детей в двух странах вынуждены жить во временных приютах. Точное количество погибших и пострадавших в результате мощнейшего землетрясения в Турции и Сирии, которое произошло 6 февраля, до сих пор не известно. Специалисты ЮНИСЕФ подчеркивают тысячи детей остаются в бедственном положении и остро нуждаются в помощи, в том числе и психологической.

One month on from the devastating earthquakes, millions of people in Türkiye and Syria remain in urgent need of humanitarian assistance.



You can support @UNOCHA's relief efforts: https://t.co/4USQJ9rS9o



pic.twitter.com/AALAFPdZHe