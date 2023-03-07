ООН: 850 тысяч детей покинули свои дома из-за землетрясения в Турции и Сирии

По данным Организации Объединенных Наций спустя месяц после мощнейшего землетрясения в Турции и Сирии тысячи детей все еще остаются без постоянного жилья и нуждаются в помощи, сообщает Zakon.kz.

По данным детского фонда ЮНИСЕФ, тысячи детей в двух странах вынуждены жить во временных приютах. Точное количество погибших и пострадавших в результате мощнейшего землетрясения в Турции и Сирии, которое произошло 6 февраля, до сих пор не известно. Специалисты ЮНИСЕФ подчеркивают тысячи детей остаются в бедственном положении и остро нуждаются в помощи, в том числе и психологической.

"Все четыре недели семьи, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за землетрясений, пытались выжить. Они фактически замерли в ужасе, учитывая то, что повторные толчки продолжаются". региональный директор ЮНИСЕФ для Европы и Центральной Азии Афшан Хан





One month on from the devastating earthquakes, millions of people in Türkiye and Syria remain in urgent need of humanitarian assistance.



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pic.twitter.com/AALAFPdZHe — United Nations (@UN) March 6, 2023

По данным Организации, в Турции 2,5 млн детей нуждаются в срочной гуманитарной помощи. В Сирии свои дома вынуждены были покинуть 500 тысяч человек, приводят данные в Организации.

По подсчетам ООН, в Турции и Сирии число погибших людей в результате землетрясения превысило 50 тысяч человек.

Мощное землетрясение магнитудой 7,7 произошло в двух станах утром 6 февраля. Стихия разрушила десятки домов. После землетрясения власти Турции заявили, что планируют переселить жильцов 1,5 млн жилых помещений в Стамбуле.

В Турции арестован мэр Нурдагы, города в провинции Газиантеп, пострадавшего от землетрясения и еще 997 человек, причастных к строительству обрушившихся зданий в других провинциях, задержали.