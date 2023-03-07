Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

ООН: 850 тысяч детей покинули свои дома из-за землетрясения в Турции и Сирии

ООН: 850 тысяч детей покинули свои дома из-за землетрясения в Турции и Сирии Фото: Anadolu Agency
По данным Организации Объединенных Наций спустя месяц после мощнейшего землетрясения в Турции и Сирии тысячи детей все еще остаются без постоянного жилья и нуждаются в помощи, сообщает Zakon.kz.

По данным детского фонда ЮНИСЕФ, тысячи детей в двух странах вынуждены жить во временных приютах. Точное количество погибших и пострадавших в результате мощнейшего землетрясения в Турции и Сирии, которое произошло 6 февраля, до сих пор не известно. Специалисты ЮНИСЕФ подчеркивают тысячи детей остаются в бедственном положении и остро нуждаются в помощи, в том числе и психологической.

"Все четыре недели семьи, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за землетрясений, пытались выжить. Они фактически замерли в ужасе, учитывая то, что повторные толчки продолжаются". региональный директор ЮНИСЕФ для Европы и Центральной Азии Афшан Хан


По данным Организации, в Турции 2,5 млн детей нуждаются в срочной гуманитарной помощи. В Сирии свои дома вынуждены были покинуть 500 тысяч человек, приводят данные в Организации.

По подсчетам ООН, в Турции и Сирии число погибших людей в результате землетрясения превысило 50 тысяч человек.

Мощное землетрясение магнитудой 7,7 произошло в двух станах утром 6 февраля. Стихия разрушила десятки домов. После землетрясения власти Турции заявили, что планируют переселить жильцов 1,5 млн жилых помещений в Стамбуле.

В Турции арестован мэр Нурдагы, города в провинции Газиантеп, пострадавшего от землетрясения и еще 997 человек, причастных к строительству обрушившихся зданий в других провинциях, задержали.

Читайте также

Главное за ночь: книга истории Казахстана, награда для спасателей, престижное приглашение в ВУЗ США

В Узбекистане мужчина убил жену и покончил собой

Пожар в крупнейшем лагере для беженцев оставил без крова 12 тысяч человек

Мария Мельникова
Землетрясения в Турции ООН Сирия Турция
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Айжан Байзакова исполнила свою мечту, которая стоила 2530 тенге
Айжан Байзакова исполнила свою мечту, которая стоила 2530 тенге
Галкин поздравление Пугачева
Максим Галкин поздравил Аллу Пугачеву
Курсы валют в обменниках Казахстана на 5 марта
Курсы валют в обменниках Казахстана на 5 марта
Опубликован прогноз по паводкам в Казахстане
Названы 10 регионов Казахстана, которые могут остаться под водой
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления