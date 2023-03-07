В Турции произошли три землетрясения подряд

Три землетрясения подряд за 6 минут произошли в турецком городе Кайсери, сообщает Zakon.kz.

Об этом передает телеканал ТRТ, ссылаясь на департамент по ЧС страны.

Первый подземный толчок зарегистрировали в 14:47 по местному времени. Его эпицентр находился в уезде Инджесу.



Магнитуда землетрясений составила 4,7, 4,4 и 4,3 единицы.

В одном месте зафиксировали сход оползня.

Землетрясения, которые также ощущались в близлежащих провинциях, произошли на глубине 12 километров.

Информации о жертвах и разрушениях пока не поступало.

Ранее в ООН заявили, что ущерб от землетрясений в Турции может превысить $100 млрд.