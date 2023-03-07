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Ситуация в Украине: Лукашенко назвал Зеленского "гнидой", Украина просит у США кассетные бомбы

Ситуация в Украине 7 марта Фото: president.gov.by
США оценивают навыки украинских пилотов по управлению американскими самолетами, в Кремле напомнили, что не признают потолок цен нефть, сообщает Zakon.kz.
  • Украина просит США передать ей кассетные бомбы МК-20, чтобы сбрасывать их с дронов, пишет Reuters.
  • Варшава уже на этой неделе передаст Украине очередные 10 танков Leopard 2, сообщает Минобороны Польши.
  • Украина уже использует американские высокоточные бомбы JDAM-ER, пишет The War Zone со ссылкой на командующего ВВС США в Европе и Африке Джеймса Хекера.
  • Болгария через страны-посредники отправила в Украину оружия более чем на 1 миллиард долларов, пишет Euractiv.
  • В рамках обязательной эвакуации из Донецкой области в другие регионы Украины вывезли более 50 тыс. человек, сообщили в Минреинтеграции.
  • США оценивают навыки украинских пилотов по управлению американскими самолетами, сообщает CNN.
  • Глава российского Минобороны Шойгу подтвердил, что бои за Бахмут продолжаются. По его словам, если российские войска возьмут город под контроль, то это позволит им наступать вглубь обороны ВСУ.
  • Говоря о потерях среди личного состава ВСУ, Шойгу отметил, что несмотря на рост поставок западного вооружения, число погибших украинских военных только растет. По его словам, "только в феврале они увеличились более чем на 40% по сравнению с январем и составили свыше 11 тысяч военнослужащих".
  • Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал президента Украины Владимира Зеленского "гнидой", обвинив того в организации диверсии в отношении радиолокационного самолета А-50 на аэродроме Мачулище. Лукашенко добавил, что окончательно разочаровался в Украине.
  • Путин встретился с банкиром Грефом и заявил, что в целом российские банки смогли преодолеть все трудности, которые создают извне.
  • Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также отметил, что Россия не признала и не признает потолок цен нефть и приняла меры, чтобы он не нанес ущерб экономике.
  • Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен будет претендовать на роль генсека НАТО в случае, если ее не переизберут в Еврокомиссии, пишет La Repubblica.
  • Генсек ООН Антониу Гутерреш встретится в среду с Владимиром Зеленским, обсудит вопрос продления черноморской зерновой инициативы, говорится в комментарии пресс-службы ООН.

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