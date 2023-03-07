Ситуация в Украине: Лукашенко назвал Зеленского "гнидой", Украина просит у США кассетные бомбы
Фото: president.gov.by
США оценивают навыки украинских пилотов по управлению американскими самолетами, в Кремле напомнили, что не признают потолок цен нефть, сообщает Zakon.kz.
- Украина просит США передать ей кассетные бомбы МК-20, чтобы сбрасывать их с дронов, пишет Reuters.
- Варшава уже на этой неделе передаст Украине очередные 10 танков Leopard 2, сообщает Минобороны Польши.
- Украина уже использует американские высокоточные бомбы JDAM-ER, пишет The War Zone со ссылкой на командующего ВВС США в Европе и Африке Джеймса Хекера.
- Болгария через страны-посредники отправила в Украину оружия более чем на 1 миллиард долларов, пишет Euractiv.
- В рамках обязательной эвакуации из Донецкой области в другие регионы Украины вывезли более 50 тыс. человек, сообщили в Минреинтеграции.
- США оценивают навыки украинских пилотов по управлению американскими самолетами, сообщает CNN.
- Глава российского Минобороны Шойгу подтвердил, что бои за Бахмут продолжаются. По его словам, если российские войска возьмут город под контроль, то это позволит им наступать вглубь обороны ВСУ.
- Говоря о потерях среди личного состава ВСУ, Шойгу отметил, что несмотря на рост поставок западного вооружения, число погибших украинских военных только растет. По его словам, "только в феврале они увеличились более чем на 40% по сравнению с январем и составили свыше 11 тысяч военнослужащих".
- Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал президента Украины Владимира Зеленского "гнидой", обвинив того в организации диверсии в отношении радиолокационного самолета А-50 на аэродроме Мачулище. Лукашенко добавил, что окончательно разочаровался в Украине.
- Путин встретился с банкиром Грефом и заявил, что в целом российские банки смогли преодолеть все трудности, которые создают извне.
- Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также отметил, что Россия не признала и не признает потолок цен нефть и приняла меры, чтобы он не нанес ущерб экономике.
- Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен будет претендовать на роль генсека НАТО в случае, если ее не переизберут в Еврокомиссии, пишет La Repubblica.
- Генсек ООН Антониу Гутерреш встретится в среду с Владимиром Зеленским, обсудит вопрос продления черноморской зерновой инициативы, говорится в комментарии пресс-службы ООН.
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