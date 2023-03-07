Ситуация в Украине: Лукашенко назвал Зеленского "гнидой", Украина просит у США кассетные бомбы

Фото: president.gov.by

США оценивают навыки украинских пилотов по управлению американскими самолетами, в Кремле напомнили, что не признают потолок цен нефть, сообщает Zakon.kz.

Украина просит США передать ей кассетные бомбы МК-20, чтобы сбрасывать их с дронов, пишет Reuters.

Варшава уже на этой неделе передаст Украине очередные 10 танков Leopard 2, сообщает Минобороны Польши.

Украина уже использует американские высокоточные бомбы JDAM-ER, пишет The War Zone со ссылкой на командующего ВВС США в Европе и Африке Джеймса Хекера.

Болгария через страны-посредники отправила в Украину оружия более чем на 1 миллиард долларов, пишет Euractiv.

В рамках обязательной эвакуации из Донецкой области в другие регионы Украины вывезли более 50 тыс. человек, сообщили в Минреинтеграции.

США оценивают навыки украинских пилотов по управлению американскими самолетами, сообщает CNN.

Глава российского Минобороны Шойгу подтвердил, что бои за Бахмут продолжаются. По его словам, если российские войска возьмут город под контроль, то это позволит им наступать вглубь обороны ВСУ.

Говоря о потерях среди личного состава ВСУ, Шойгу отметил, что несмотря на рост поставок западного вооружения, число погибших украинских военных только растет. По его словам, "только в феврале они увеличились более чем на 40% по сравнению с январем и составили свыше 11 тысяч военнослужащих".

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал президента Украины Владимира Зеленского "гнидой", обвинив того в организации диверсии в отношении радиолокационного самолета А-50 на аэродроме Мачулище. Лукашенко добавил, что окончательно разочаровался в Украине.

Путин встретился с банкиром Грефом и заявил, что в целом российские банки смогли преодолеть все трудности, которые создают извне.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также отметил, что Россия не признала и не признает потолок цен нефть и приняла меры, чтобы он не нанес ущерб экономике.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен будет претендовать на роль генсека НАТО в случае, если ее не переизберут в Еврокомиссии, пишет La Repubblica.

Генсек ООН Антониу Гутерреш встретится в среду с Владимиром Зеленским, обсудит вопрос продления черноморской зерновой инициативы, говорится в комментарии пресс-службы ООН. Читайте также ООН: Ущерб от землетрясений в Турции может превысить $100 млрд Сестра лидера КНДР пригрозила США войной в случае перехвата ракеты Джастин Трюдо поручил расследовать вмешательство Китая в канадские выборы

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