Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Послание Токаева - 2023 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Ситуация в Украине: Зеленский встретился с бизнесменами США, Лукашенко высказался о конфликте Варшавы и Киева

встреча с президентом Фото: president.gov.ua
﻿В рамках визита в США президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с самыми влиятельными американскими предпринимателями и руководителями крупнейших фондов, сообщает Zakon.kz.
  • Признаков нормализации отношений Запада с Беларусью не просматривается, заявил журналистам глава белорусского МИД Сергей Алейник.
  • Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в интервью изданию Guardian оправдал неудачи украинского контрнаступления тем, что треть страны заминирована, и призвал Запад оперативнее поставлять Киеву оружие.
  • Также он заявил, что Евросоюз оставался "травоядным животным в мире хищников", но вынужден был "проснуться после сна" из-за конфликта в Украине.
  • Украине и ее западным союзникам, вероятно, придется менять военную стратегию после неудачных попыток использования западных тактик в ходе неудачного контрнаступления, говорится в материале агентства Bloomberg.
  • Польская оппозиция готовит план нормализации отношений с Украиной. Заявил журналистам лидер крупнейшего оппозиционного объединения "Гражданская платформа", экс-глава Европейского совета Дональд Туск.
  • США уже дали отмашку Польше "сливать" президента Украины Владимира Зеленского, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.
  • Украина в текущем году направит на военные расходы 54,1 миллиарда долларов, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в своем телеграм-канале.
  • Украинские власти заигрались и им пора менять подход в отношении партнеров, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram, комментируя визит Владимира Зеленского в США.
  • Польша надеется на помощь США в зерновом споре с Украиной, заявил заместитель министра иностранных дел республики Аркадиуш Мулярчик в эфире радиостанции RMF FM.
  • Между тем, президент Польши Анджей Дуда не верит в то, что спор об импорте агропродукции существенно повлияет на отношения между Варшавой и Киевом.
  • Несмотря на войну, три четверти (74%) компаний из сферы недропользования продолжают инвестировать в украинские недра, половина компаний смогли возобновить деятельность. Об этом говорится в исследовании Европейской бизнес-ассоциации (ЕВА).

Читайте также

Археологи нашли детскую обувь, которой 2 тысячи лет
Археологи нашли детскую обувь, которой 2 тысячи лет
овцы съели плантацию каннабиса
В Греции овцы съели 100 килограммов каннабиса
симптомы заражения новыми штаммами COVID
Симптомы заражения новыми штаммами COVID
Елена Беляева
Россия Ситуация в Украине Европейский Союз НАТО ООН Зеленский Владимир Лукашенко Александр Беларусь Великобритания Германия Польша США Турция Франция
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстанцам напомнили важную деталь при оформлении паспорта и удостоверения личности
Казахстанцам напомнили важную деталь при оформлении паспорта и удостоверения личности
В Казахстане частная компания-монополист в 30 раз превышала тариф на транспортировку нефти
В Казахстане частная компания-монополист в 30 раз завысила тариф на транспортировку нефти
Сбежавший в США акционер Эксимбанка Амирханов украл у вкладчиков 33 миллиарда тенге?
Сбежавший в США акционер Эксимбанка Амирханов украл у вкладчиков 33 миллиарда тенге?
Как получить все пенсионные накопления сразу
Как забрать все свои пенсионные накопления сразу
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления