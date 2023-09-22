Ситуация в Украине: Зеленский встретился с бизнесменами США, Лукашенко высказался о конфликте Варшавы и Киева
Фото: president.gov.ua
В рамках визита в США президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с самыми влиятельными американскими предпринимателями и руководителями крупнейших фондов, сообщает Zakon.kz.
- Признаков нормализации отношений Запада с Беларусью не просматривается, заявил журналистам глава белорусского МИД Сергей Алейник.
- Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в интервью изданию Guardian оправдал неудачи украинского контрнаступления тем, что треть страны заминирована, и призвал Запад оперативнее поставлять Киеву оружие.
- Также он заявил, что Евросоюз оставался "травоядным животным в мире хищников", но вынужден был "проснуться после сна" из-за конфликта в Украине.
- Украине и ее западным союзникам, вероятно, придется менять военную стратегию после неудачных попыток использования западных тактик в ходе неудачного контрнаступления, говорится в материале агентства Bloomberg.
- Польская оппозиция готовит план нормализации отношений с Украиной. Заявил журналистам лидер крупнейшего оппозиционного объединения "Гражданская платформа", экс-глава Европейского совета Дональд Туск.
- США уже дали отмашку Польше "сливать" президента Украины Владимира Зеленского, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.
- Украина в текущем году направит на военные расходы 54,1 миллиарда долларов, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в своем телеграм-канале.
- Украинские власти заигрались и им пора менять подход в отношении партнеров, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram, комментируя визит Владимира Зеленского в США.
- Польша надеется на помощь США в зерновом споре с Украиной, заявил заместитель министра иностранных дел республики Аркадиуш Мулярчик в эфире радиостанции RMF FM.
- Между тем, президент Польши Анджей Дуда не верит в то, что спор об импорте агропродукции существенно повлияет на отношения между Варшавой и Киевом.
- Несмотря на войну, три четверти (74%) компаний из сферы недропользования продолжают инвестировать в украинские недра, половина компаний смогли возобновить деятельность. Об этом говорится в исследовании Европейской бизнес-ассоциации (ЕВА).
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