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14 человек погибли при взрыве в столице Бангладеш

14 человек погибли при взрыве в столице Бангладеш Фото: pixabay
Не менее восьми человек погибли, еще более 140 получили ранения в результате взрыва в здании столице Бангладеш Дакке, сообщает Zakon.kz.

По данным Daily Star, взрыв произошел около 16:50 по местному времени во вторник 7 марта на первом этаже семиэтажного дома, в котором располагалось несколько магазинов, продающих гигиенические товары.

Ни одно из зданий не рухнуло.

На месте работают пять пожарных расчетов. Повреждены дома, находящиеся рядом. Причины взрыва пока не установлены.

Обломки здания упали на улицу, ранив нескольких пешеходов.

Ранее стало известно о трех землетрясения произошедших в Турции.

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