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Мир

Военный самолет рухнул на территорию колледжа в Бангладеш, десятки погибли

авиакрушение, фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2025 18:17 Фото: социальная сеть X/@rahultanvir_me
Учебный самолет Военно-воздушных сил (ВВС) Бангладеш потерпел крушение на территории колледжа в столице страны Дакке. Известно, что погибли не менее 20 человек, сообщает Zakon.kz.

По данным газеты Daily Star, пострадали до 150 человек.

"В результате падения самолета ВВС на кампус колледжа Майлстоун погибли по меньшей мере 19 человек, включая пилота", – говорится в сообщении.

Отмечается, что точного количества пострадавших нет, их число постоянно растет. Сообщают, что более 30 человек доставили в отделение неотложной помощи, двоих – в ожоговое отделение, еще 18 – в местную районную больницу.

Как уточняется, среди пострадавших в основном учащиеся колледжа, большинство получили ожоги. Для спасательной операции привлечены военные, а также восемь единиц пожарной охраны и гражданской обороны. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что на борту рейса узбекской авиакомпании родился малыш.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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