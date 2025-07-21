Военный самолет рухнул на территорию колледжа в Бангладеш, десятки погибли

Учебный самолет Военно-воздушных сил (ВВС) Бангладеш потерпел крушение на территории колледжа в столице страны Дакке. Известно, что погибли не менее 20 человек, сообщает Zakon.kz.

По данным газеты Daily Star, пострадали до 150 человек.

"В результате падения самолета ВВС на кампус колледжа Майлстоун погибли по меньшей мере 19 человек, включая пилота", – говорится в сообщении.

Отмечается, что точного количества пострадавших нет, их число постоянно растет. Сообщают, что более 30 человек доставили в отделение неотложной помощи, двоих – в ожоговое отделение, еще 18 – в местную районную больницу.

Как уточняется, среди пострадавших в основном учащиеся колледжа, большинство получили ожоги. Для спасательной операции привлечены военные, а также восемь единиц пожарной охраны и гражданской обороны. Выясняются обстоятельства произошедшего.

#Bangladesh Air Force FT-7BGI fighter jet, crashed into Milestone College’s Uttara campus Canteen in Uttara Dhaka.



So far 20 people including students lost their lives

And 90+ injured ( 15 in ICU )#DhakaPlaneCrash #PlaneCrash pic.twitter.com/ch7CvZkkln — Rahul Tanvir (@rahultanvir_me) July 21, 2025

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