Военный самолет рухнул на территорию колледжа в Бангладеш, десятки погибли

По данным газеты Daily Star, пострадали до 150 человек.

Отмечается, что точного количества пострадавших нет, их число постоянно растет. Сообщают, что более 30 человек доставили в отделение неотложной помощи, двоих – в ожоговое отделение, еще 18 – в местную районную больницу.

Как уточняется, среди пострадавших в основном учащиеся колледжа, большинство получили ожоги. Для спасательной операции привлечены военные, а также восемь единиц пожарной охраны и гражданской обороны. Выясняются обстоятельства произошедшего.

#Bangladesh Air Force FT-7BGI fighter jet, crashed into Milestone College’s Uttara campus Canteen in Uttara Dhaka.



So far 20 people including students lost their lives

And 90+ injured ( 15 in ICU )#DhakaPlaneCrash #PlaneCrash pic.twitter.com/ch7CvZkkln