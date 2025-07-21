Военный самолет рухнул на территорию колледжа в Бангладеш, десятки погибли
По данным газеты Daily Star, пострадали до 150 человек.
"В результате падения самолета ВВС на кампус колледжа Майлстоун погибли по меньшей мере 19 человек, включая пилота", – говорится в сообщении.
Отмечается, что точного количества пострадавших нет, их число постоянно растет. Сообщают, что более 30 человек доставили в отделение неотложной помощи, двоих – в ожоговое отделение, еще 18 – в местную районную больницу.
Как уточняется, среди пострадавших в основном учащиеся колледжа, большинство получили ожоги. Для спасательной операции привлечены военные, а также восемь единиц пожарной охраны и гражданской обороны. Выясняются обстоятельства произошедшего.
#Bangladesh Air Force FT-7BGI fighter jet, crashed into Milestone College’s Uttara campus Canteen in Uttara Dhaka.— Rahul Tanvir (@rahultanvir_me) July 21, 2025
So far 20 people including students lost their lives
And 90+ injured ( 15 in ICU )#DhakaPlaneCrash #PlaneCrash pic.twitter.com/ch7CvZkkln
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