Работой службы отлова возмущены зоозащитники Шымкента

Борцы за права животных утверждают, что отловленные собаки в приютах умирают от голода, сообщает Zakon.kz.

Зоозащитники мегаполиса забили тревогу после того, как появились кадры из приюта для отловленных животных. Видео показывает истощенных собак, у которых нет положенных условий содержания. Члены ассоциации защиты прав животных Inucobо начали проверку.

"У нас было сначала 2 факта потом 4 факта обращения. В связи с этим ассоциация решила проверить наш питомник который является госучреждением, где были выявлены факты нарушений. Когда мы первый раз пришли, нас вообще не пустили. Во второй раз нам удалось войти мы всё зафиксировали. Вопросы у нас имеются. Ответов пока нет". Жанат Туганбеков, представитель ассоциации защиты животных Inucobо

Как пишет издание Otyrar, в этом году на отлов и временное содержание животных из городского бюджета выделили 120 млн тенге. Помимо этой суммы запланированы траты на стерилизацию и кастрацию, это еще 140 млн тенге.

В акимате не согласны с жалобами защитников животных. Новый питомник, который открыли на днях, соответствует всем требованиям. Мучить животных или убивать сотрудники отлова или питомника не имеют права, говорит руководитель управления сельского хозяйства и ветеринарии города Шымкента Абунасыр Жанбатыров.

"Бывает нам сообщают о собаках возле школ, тогда мы применяем такие меры (парализующие препараты). В пункте содержания тоже бывают случаи агрессивного поведения собак. когда приходится проводить такие мероприятия. Но собак мы не убиваем. Это запрещено законом" Абунасыр Жанбатыров

Ранее издание Vera.kz рассказывало о приюте для отловленных животных, где на заднем дворе хранили трупы мертвых собак. Зоозащитники, которых не пустили на территорию, сняли кадры с помощью дрона.

В конце февраля волонтеры по защите прав животных рассказали о крупном поставщике собачатины, торговавшем в Астаны. Он поставлял мясо собак в рестораны столицы.

