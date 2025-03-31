Убили на глазах детей: зоозащитники Актобе недовольны методами местного отлова

Общественница из Актобе Татьяна Острецова заявила о том, что в городе несколько месяцев не могли провести конкурс на содержание отловленных животных, из-за чего их отстреливали прямо на улицах, а порой и на детских площадках во дворах многоэтажек, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Актобе Таймс, у женщины пропала собака, которую впоследствии у себя в огороде нашел сосед зоозащитницы. Общественница полагает, что животное умертвили намеренно, и, скорее всего, собака умирала в муках.

"Раньше они пользовались дитилином, естественно, там никакой мгновенной смерти быть не могло. Она в конце огорода лежала, то есть эта собака пробежала довольно большое расстояние. Считается, что препарат в дротиках должен обездвижить собаку для того, чтобы отвезти ее в приют, где она будет содержаться. На самом деле я уже неоднократно слышала и от защитников о том, что никакая дозировка не рассчитывается для собак разных размеров. Поэтому у них наступает паралич дыхательной мускулатуры, и они погибают от удушья в страшных мучениях". Татьяна Острецова

Жители города также пожаловались, что служба отлова "на глазах детей стреляла в мирно лежащую на детской площадке собаку", что шокировало всех соседей.

"Дети смотрели в окно и были в шоке, я сама не могла в это поверить, собака такая хорошенькая была, никого не трогала. Приехал какой-то бугай с ружьем и стреляет в нее дротиком. Собака отбегает и в конвульсиях падает. Я увожу детей от окна, они плачут! Ну разве так можно!" – заявила актюбинка Гульмира.

Между тем главный специалист Управления ветеринарии Актюбинской области Дин-Мухамед Батыршин сообщил, что в Актобе в этом году не состоялся конкурс на содержание отловленных животных. Поэтому бродячих собак и кошек умерщвляют на месте.

"У нас работа ведется по заявкам, которые мы должны отрабатывать обязательно, и также работы ведутся согласно графику, утвержденному руководителем службы отлова. Мы сами анализируем, проводим мониторинг. В районы, где у нас постоянно поступают заявки, мы отправляем отловщиков. Назначаем удобные даты, чтобы не было скопления людей, и дни, когда нет детей", – говорит Дин-Мухамед Батыршин.

По его словам, на участи бродячих собак сказалась и недавняя трагедия, когда в Актобе внезапно скончался первоклассник. Тогда сообщалось, что ребенок, якобы испугавшись собаки, потерял сознание и умер. Однако официальная причина его смерти и то, какое влияние могла оказать на трагедию собака, до сих пор не озвучены. В полиции заявляли, что на теле ребенка не было следов укусов и других травм.

Что касается дротиков для умерщвления, то и здесь специалист пояснил:

"Здесь зависит от дозы. У нас программа по отлову вообще так ведется: отлов, доставка в пункт временного содержания, вакцинация, стерилизация и чипирование. Врач принимает решение: если собака не агрессивная, то ее можно выпустить в прежнюю среду, если агрессивная, то умерщвляется. Здесь у нас в этом году конкурс только был выигран по отлову, а конкурс по временному содержанию не состоялся, так как победителя еще не выявили. Поэтому, если мы живыми будем просто отлавливать этих собак, их пока некуда везти, проблема в этом состоит".

По данным Управления ветеринарии, с начала года в Актобе было умерщвлено 6 102 животных, из них 5 964 собаки и 138 кошек.

Зоозащитники, в числе которых Татьяна Острецова, сообщили, что готовят заявление в прокуратуру по факту возможного нарушения закона "Об ответственном обращении с животными" и требуют наказать службы отлова за негуманные методы.

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