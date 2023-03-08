Президент поздравил женщин
Фото: Акорда
Касым-Жомарт Токаев поздравил женщин Казахстана с Международным женским днем, сообщает Zakon.kz.
«Дорогие женщины! Сердечно поздравляю вас с Международным женским днем! Вы наполняете мир добротой и гармонией, дарите любовь и заботу близким, прививаете подрастающему поколению высокие гуманистические идеалы, трудолюбие, стремление к знаниям. Благополучие женщин является залогом успешного будущего нашей нации. Желаю каждой из вас крепкого здоровья, счастья и весеннего настроения!»Касым-Жомарт Токаев
Поздравление опубликовала пресс-служба президента.
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