Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Ветер обрушил кровлю здания в Павлодарской области

Ветер обрушил кровлю здания в Павлодарской области Фото: freepik
По данным "Казгидромет", 8 марта порывы ветра в Павлодарской области достигли скорости до 27м/с. Это привело к частичному срыву кровли в школе и полному обрушению кровли в административном здании площадью 1440 кв.м., сообщает Zakon.kz.

По данным "Казгидромет", 8 марта, в результате порывистого ветра до 27 м/с произошел срыв кровли в 2-х населенных пунктах, а именно:

В 04:15 Баянаульский р-н с. Жанатлек, ул. Б. Хайдарова. В результате сильного ветра произошел частичный срыв кровли с 3-х этажной средней общеобразовательной школы им. Б. Хайдарова, на площади 51 кв.м. (общая площадь 3366,70 кв.м.). Жертв и пострадавших нет.

В 06:30 г. Павлодар, ул. Катаева 18. В результате сильного ветра произошел срыв кровли (профлист по деревянной обрешетке) с 4-х этажного административного здания на всей площади 1440 кв.м. (1980 г.п., последний ремонт производился в 2022 г., не завершен). Жертв и пострадавших нет.

Также, в 2-х районах Павлодарской области произошло аварийное отключение электроэнергии:

Майский р-н, в 5 населенных пунктах — Басколь, Кентубек, Майтубек, Акжар и частично с. Коктобе. Количество абонентов уточняется. В ликвидации аварии задействованы 12 человек и 3 техники.

В районе Аккулы, в 16 населенных пунктах — Бескарагай, Жамбыл, Жанатан, Айтей, Шарбакты, Тосагаш, Жабаглы, Казы, Малыбай, Казантай, Майкарагай Мергалым, Шака, Шоктал; частично в селе Аққулы и Ямышево. Количество абонентов уточняется. В ликвидации аварии задействованы 10 человек и 2 техники.

Читайте также

Главное к утру: паводки в трех областях, школьницы домогался в лифте мужчина, новые землетрясения в Турции

50 сельчан переправили спасатели через затопленную дорогу в Жетысуской области

17 тонн насвая пытались вывезти из Казахстана в Россию

Мухит Турсынали
Павлодарская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Айжан Байзакова исполнила свою мечту, которая стоила 2530 тенге
Айжан Байзакова исполнила свою мечту, которая стоила 2530 тенге
Токаев подписал указ об изменений функций и структуры АЗРК
Токаев подписал указ об изменении структуры и функций АЗРК
Altyn Bank и BI Group объявляют о снижении процентных ставок до 4,5 %
Altyn Bank и BI Group объявляют о снижении процентных ставок до 4,5%
в Казахстане легализуют автомобили-конструкторы
В Казахстане легализуют автомобили-конструкторы, завезенные под видом запчастей
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления