Ветер обрушил кровлю здания в Павлодарской области

По данным "Казгидромет", 8 марта порывы ветра в Павлодарской области достигли скорости до 27м/с. Это привело к частичному срыву кровли в школе и полному обрушению кровли в административном здании площадью 1440 кв.м., сообщает Zakon.kz.

По данным "Казгидромет", 8 марта, в результате порывистого ветра до 27 м/с произошел срыв кровли в 2-х населенных пунктах, а именно:



В 04:15 Баянаульский р-н с. Жанатлек, ул. Б. Хайдарова. В результате сильного ветра произошел частичный срыв кровли с 3-х этажной средней общеобразовательной школы им. Б. Хайдарова, на площади 51 кв.м. (общая площадь 3366,70 кв.м.). Жертв и пострадавших нет.

В 06:30 г. Павлодар, ул. Катаева 18. В результате сильного ветра произошел срыв кровли (профлист по деревянной обрешетке) с 4-х этажного административного здания на всей площади 1440 кв.м. (1980 г.п., последний ремонт производился в 2022 г., не завершен). Жертв и пострадавших нет.

Также, в 2-х районах Павлодарской области произошло аварийное отключение электроэнергии:

Майский р-н, в 5 населенных пунктах — Басколь, Кентубек, Майтубек, Акжар и частично с. Коктобе. Количество абонентов уточняется. В ликвидации аварии задействованы 12 человек и 3 техники.

В районе Аккулы, в 16 населенных пунктах — Бескарагай, Жамбыл, Жанатан, Айтей, Шарбакты, Тосагаш, Жабаглы, Казы, Малыбай, Казантай, Майкарагай Мергалым, Шака, Шоктал; частично в селе Аққулы и Ямышево. Количество абонентов уточняется. В ликвидации аварии задействованы 10 человек и 2 техники.