Крыши 14 зданий сорвало ветром в Карагандинской области
По данным департамента по ЧС региона, ориентировочная площадь повреждений составила 3947 кв.м.
В районах имени Казыбек би и Алихана Бокейхана пострадали:
- 2-х этажное здание АО "Нурбанк";
- 4-х этажный учебный корпус №1 РГУ "Карагандинская академия МВД РК им.Б.С. Бейсенова";
- 4-х этажное здание Театра музыкальной комедии;
- 5-ти этажное здание КГУ "Карагандинский индустриальный колледж" на площади;
- 7-ми этажное здание ЧУ "Колледж-школа им. академика К.А. Сагинова".
В городе Шахтинск пострадало 3-х этажное здание учебного корпуса №2 Шахтинского технологического колледжа.
В Бухар-Жырауском районе село Андренниковка пострадало недействующее одноэтажное здание средней школы, в поселке Ботакара одноэтажное здание общеобразовательной школы им. Гагарина, в селе Новоузенка здания КГУ ОШ имени М.Жусипа.
В Нуринском районе в поселке Нура 3-х этажное здание общеобразовательной школы им. М.Жумабаева и 2-х этажное здание аппарата акима Нуринского района, в селе Кертинди 2-х этажное здание Дома культуры.
В Осакаровском районе села Нияз пострадало 2-х этажное здание общеобразовательной школы №22, в поселке Молодежный 3-х этажное здание КГУ "Опорная школа (ресурсный центр) №12 им. Абая".
"19 ноября в области ожидаются осадки в виде снега, туман и гололед. В этой связи Департамент по ЧС предупреждает всех жителей области строго соблюдать правила безопасности при усилении ветра и без крайней необходимости не выходить на улицу и не выезжать за пределы населенных пунктов. Следить за изменениями погодных условий, ограничениями движения на дорогах области, официальными сайтами ДЧС и средствами массовой информации", - говорится в сообщении ДЧС региона.
18 ноября в Караганде из-за сильного ветра кровля упала на припаркованные авто. ЧП случилось около одного из жилых домов. О пострадавших не сообщается.
В период с 18 по 19 ноября в связи с ухудшением погодных условий в Павлодарской области было отключение электроэнергии в 100 населенных пунктах. По данным Департамента по ЧС региона, в настоящее время только в 60 из них восстановлена электроэнергия, 40 остаются без доступа к свету.
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