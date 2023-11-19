Крыши 14 зданий сорвало ветром в Карагандинской области

На территории Карагандинской области в результате усиления ветра до 25 м/с произошло 14 случаев частичных срывов кровель с административных зданий, сообщает Zakon.kz.

По данным департамента по ЧС региона, ориентировочная площадь повреждений составила 3947 кв.м.

В районах имени Казыбек би и Алихана Бокейхана пострадали:

2-х этажное здание АО "Нурбанк";

4-х этажный учебный корпус №1 РГУ "Карагандинская академия МВД РК им.Б.С. Бейсенова";

4-х этажное здание Театра музыкальной комедии;

5-ти этажное здание КГУ "Карагандинский индустриальный колледж" на площади;

7-ми этажное здание ЧУ "Колледж-школа им. академика К.А. Сагинова".



В городе Шахтинск пострадало 3-х этажное здание учебного корпуса №2 Шахтинского технологического колледжа.

В Бухар-Жырауском районе село Андренниковка пострадало недействующее одноэтажное здание средней школы, в поселке Ботакара одноэтажное здание общеобразовательной школы им. Гагарина, в селе Новоузенка здания КГУ ОШ имени М.Жусипа.

В Нуринском районе в поселке Нура 3-х этажное здание общеобразовательной школы им. М.Жумабаева и 2-х этажное здание аппарата акима Нуринского района, в селе Кертинди 2-х этажное здание Дома культуры.

В Осакаровском районе села Нияз пострадало 2-х этажное здание общеобразовательной школы №22, в поселке Молодежный 3-х этажное здание КГУ "Опорная школа (ресурсный центр) №12 им. Абая".

"19 ноября в области ожидаются осадки в виде снега, туман и гололед. В этой связи Департамент по ЧС предупреждает всех жителей области строго соблюдать правила безопасности при усилении ветра и без крайней необходимости не выходить на улицу и не выезжать за пределы населенных пунктов. Следить за изменениями погодных условий, ограничениями движения на дорогах области, официальными сайтами ДЧС и средствами массовой информации", - говорится в сообщении ДЧС региона.

18 ноября в Караганде из-за сильного ветра кровля упала на припаркованные авто. ЧП случилось около одного из жилых домов. О пострадавших не сообщается.

В период с 18 по 19 ноября в связи с ухудшением погодных условий в Павлодарской области было отключение электроэнергии в 100 населенных пунктах. По данным Департамента по ЧС региона, в настоящее время только в 60 из них восстановлена электроэнергия, 40 остаются без доступа к свету.

