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79 казахстанцев заразились коронавирусом за сутки

79 казахстанцев заразились коронавирусом за сутки Фото: freepik
По данным Минздрава, по Казахстану зарегистрировано 79 случаев заражения Covid-19 и 4 случая заражения коронавирусной пневмонией, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 8 марта лечение от КВИ продолжают получать 1712 человек (–1 577 + и 135 КВИ-), из них в стационарах находится 135 пациентов, на амбулаторном уровне – 1577.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжелом состоянии – четыре пациента;
  • в состоянии крайней степени тяжести – два пациента;
  • на аппарате ИВЛ – 0.

Показатель суточной заболеваемости в Казахстане увеличился на 29 человек. По предыдущим данным, в стране заболели 50 человек.

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