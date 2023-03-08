79 казахстанцев заразились коронавирусом за сутки
Фото: freepik
По данным Минздрава, по Казахстану зарегистрировано 79 случаев заражения Covid-19 и 4 случая заражения коронавирусной пневмонией, сообщает Zakon.kz.
По состоянию на 8 марта лечение от КВИ продолжают получать 1712 человек (–1 577 + и 135 КВИ-), из них в стационарах находится 135 пациентов, на амбулаторном уровне – 1577.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
- в тяжелом состоянии – четыре пациента;
- в состоянии крайней степени тяжести – два пациента;
- на аппарате ИВЛ – 0.
Показатель суточной заболеваемости в Казахстане увеличился на 29 человек. По предыдущим данным, в стране заболели 50 человек.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ