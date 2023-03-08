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В Алматы прошел митинг-концерт в честь Международного женского дня

В Алматы прошел митинг-концерт в честь Международного женского дня Фото: Пресс-служба акимата Алматы
Темой мероприятия "Анаға мың тағзым" стало воспитание подрастающего поколения на примере выдающихся женщин степи, сообщает Zakon.kz.

Мероприятие прошло на площади имени Шокана Уалиханова. Его организаторами выступили ОФ "Лига волонтеров" и РОО "Союз родителей Казахстана".

Как сообщила соучредитель РОО "Союз родителей Казахстана" Багила Балтабаева, в сквере собралось более 700 горожан. Это родители, волонтеры, представители старшего поколения.

В Алматы прошел митинг-концерт в честь Международного женского дня

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Со сцены активисты-общественники, известные блогеры обращались к родителям, детям, молодежи. Они говорили о важности здорового образа жизни, учебы, уважения к родителям. В качестве примера были приведены имена великих женщин степи, защищавших свою Родину, среди них Томирис, Маншук Маметова, Алия Молдагулова. Была подчеркнута важность изучения их жизненного пути для гармоничного развития молодежи, воспитания юных казахстанцев в духе любви к родине.

В Алматы прошел митинг-концерт в честь Международного женского дня

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Как отметила Багила Балтабаева, мероприятие стало частью проектов, организуемых в рамках совместного меморандума Лиги волонтеров и Союза родителей Казахстана. Это семинары, тренинги на тему здорового образа жизни, патриотизма, изучения истории, народных обычаев степи. В ходе таких обучающих проектов говорится, в частности, о важности уважения к родителям, почитании старшего поколения.

В ходе мероприятия состоялся концерт известных исполнителей. Также была организована выставка-ярмарка ремесел, традиционных украшений, предлагались традиционные продукты, которые готовят хозяйки степи из века в век.

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