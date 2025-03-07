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Общество

В Алматы прошел концерт в честь Международного женского дня

аким города Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 07.03.2025 17:04 Фото: пресс-служба акима Алматы
В Алматы прошел праздничный концерт, собравший на одной сцене легендарных и современных исполнителей, а также зарубежных звезд, сообщает Zakon.kz.

В программе вечера прозвучали хиты, классические произведения и уникальные музыкальные коллаборации.

Концерт посетил аким Алматы Ерболат Досаев. Среди почетных гостей были выдающиеся женщины – многодетные матери, ветераны труда, ученые, педагоги, деятели культуры, медицины, спорта и других сфер.


Фото: пресс-служба акима Алматы


Концерт открыли впечатляющим музыкально-визуальным номером от легендарного ансамбля "Дос-Мұқасан" и группы ALPHA с новой интерпретацией культовой песни "16 қыз". Этот номер стал символом связи поколений в музыке.


Фото: пресс-служба акима Алматы

Романтическое настроение продолжили Арай и Рустем Нуржигит, исполнившие лиричную композицию "Гавань моей любви". Затем на сцене появилась народная артистка РК, известная пианистка Жания Аубакирова, представившая композицию "Вальс №7" Фредерика Шопена. Позже она исполнила совместный номер с Ерланом Кокеевым – "Танец под дождем". В этом выступлении классическое звучание фортепиано гармонично сочеталось с проникновенным вокалом, создавая атмосферу уюта и ностальгии.

"Вечер продолжился сольными номерами казахстанских звезд. Макпал Исабекова представила песню "Аяла мені", Kyle Ruh исполнил композицию "Ақ Құсым", наполненную нежностью и символизмом. Затем прозвучала лирическая песня "Егіз Лебіз" в исполнении Толкын Забировой, 2RAR, а также экс-солистов группы "Арнау" Нуржана Керменбаева и Салтанат Бакаевой, которая впечатлила публику мелодичностью и эмоциональной подачей". Пресс-служба акима Алматы

Трогательным моментом вечера стало выступление Dinaya с песней "Мама". В этот момент на экранах транслировалось видео матерей и их детей, что сделало номер особенно душевным и проникновенным. Mona Songz, известный своими кавер-версиями популярных песен, представил новую интерпретацию хита "Сен", наполнив его уникальным звучанием и свежими эмоциями. Затем Нургалым Аманбай исполнил композицию "Сүйем мен", наполнив зал теплотой и нежностью.


Фото: пресс-служба акима Алматы


Любимая многими группа JCS порадовала публику сразу двумя номерами – "Мой дом" и "Я люблю тебя". Их выступления были проникнуты глубокими чувствами и философским смыслом. Популярный артист RaiM исполнил две песни: душевную "Жаным-ау, сен", которая растрогала слушателей, и яркую "Дискотеку из 90-х".


Фото: пресс-служба акима Алматы


Финальным аккордом концерта стало исполнение песни "Ана туралы жыр" в исполнении группы Made in KZ. Эта композиция явилась ярким завершением вечера, выражая благодарность и любовь к матерям.

Особую атмосферу создали видеопоздравления от представителей различных профессий. Полицейские, военные, пожарные, строители и спортсмены записали теплые слова признательности и пожелания женщинам, подчеркивая их значимость и роль в обществе.

Мероприятие стало не только музыкальным праздником, но и знаком признательности женщинам, которые своим трудом и талантом вдохновляют, вносят вклад в развитие города Алматы.

Фото Данияр Кунафин
Данияр Кунафин
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