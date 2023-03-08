Цены на популярные криптовалюты на 8 марта
В материале рассмотрены цены на криптовалюты: Биткоин, Эфириум, Tether, BNB, USD Coin, Dogecoin, Binance USD. Цены на виртуальные валюты указаны в долларах США ($).
Данные взяты из открытых источников.
Биткоин (BTC): 22 009 $; изменения за 24 часа: -1,83%.
Эфириум (ETH): 1 554 $; изменения за 24 часа: -1,12%.
Tether (USDT): 1,0001 $; изменения за 24 часа: 0,00%.
BNB (BNB): 286,79 $; изменения за 24 часа: -0,18%.
USD Coin (USDC): 1,0000; изменения за 24 часа: 0,00%.
Dogecoin (DOGE): 0,073014 $; изменения за 24 часа: -2,48%%.
Binance USD (BUSD): 1,0000 $; изменения за 24 часа: -0,01%.
Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале указаны по состоянию на 8 марта 2023 года (16:00).
По состоянию на 8 марта 2023 года доллар США в Национальном банке РК равен 438.57 тенге. С курсами других иностранных валют (евро, рубль, сом, юань) в Нацбанке и обменниках Казахстана можно ознакомиться по ссылке.