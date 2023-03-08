Выбраны талисманы зимней Олимпиады-2026 в Италии

Талисманами зимних Олимпийских игр 2026 года, которые пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо, станут белый и коричневый горностаи в шлемах, сообщает Zakon.kz.

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Их нарисовали ученики школы в итальянской провинции Катандзаро. Один из горностаев представлен в белой шубке, второй – в бурой. Затем талисманы выбрали с помощью народного голосования - за горностаев проголосовали 53% участников. Второе место занял цветок эдельвейс, пишет Inside the Games.

Всего в отборе участвовали 1600 заявок из 681 класса и 82 школ из 81 итальянской провинции. Итальянским студентам было предложено использовать свое воображение и проявить свои творческие таланты, представив предложения по дизайну двух персонажей, которые, по их мнению, лучше всего будут представлять Олимпийские и Паралимпийские игры.

Проведение Олимпийских игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо запланировано с 6 по 22 февраля 2026 года. Паралимпийские игры пройдут с 6 по 15 марта.

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