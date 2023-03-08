Болат Акчулаков назвал цену на нефть, которую считают справедливой в Казахстане

Глава Министерства энергетики РК Болат Акчулаков в ходе международной энергетической конференции CERAWeek в США заявил, что Казахстан считает для себя справедливой цену от 65 долларов за баррель, сообщает Zakon.kz.

Его слова приводит РИА Новости.

Глава Минэнерго указал, что возможные скачки мировых цен на нефть во многом будут определяться ситуацией в Украине, однако справедливый коридор индивидуален для каждой страны.

"В случае с Казахстаном это должно быть более 65 долларов за баррель", – подчеркнул Акчулаков.

Ранее помощница главы Минфина США по борьбе с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями Элизабет Розенберг заявила, что страны "Большой семерки" (G7) пересмотрят потолок цен на российскую нефть. Она уточнила, что это должно произойти в марте.

В конце февраля глава Минэнерго рассказал о стоимости дизтоплива в Казахстане.