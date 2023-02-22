Глава Минэнерго рассказал о стоимости дизтоплива в Казахстане

На заседании правительства министр энергетики РК Болат Акчулаков рассказал, сколько будет стоить дизельное топливо на весенне-полевые работы для сельхозтоваропроизводителей, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам министра, для проведения весенне-полевых работ уже утвержден график поставки дизельного топлива для сельхозтоваропроизводителей.

"В 2023 году всего для весенне-полевых работ выделяется 413 тысяч тонн дизельного топлива. Стоимость – 222 тысячи тенге за тонну, или 184 тенге за литр". Болат Акчулаков

Он добавил, что для обеспечения прозрачности и контроля за движением дизельного топлива для аграриев принят ряд мер. Помимо утвержденного графика с равномерной выборкой дизтоплива, также получены отдельные ПИН-коды для дизельного топлива, и операторами создан отдельный виртуальный склад для дизельного топлива в системе информационной системе электронных счетов-фактур. При этом глава Минэнерго уточнил, что стоимость доставки дизтоплива от НПЗ до потребителей определяется самостоятельно оператором.

"НПЗ готовы начать отгрузку дизтоплива, как только операторы сельхозтоваропроизводителей завершат подписание договоров, заявок, оплаты и поставят вагоны-цистерн на НПЗ. В целом все запланированные объемы выполняются в полном объеме, вопрос находится на постоянном контроле Министерства энергетики РК и АО "НК "КазМунайГаз". Болат Акчулаков

В свою очередь министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев сообщил, что общая посевная площадь текущего года составит 23,4 мл га, что на 68,6 тысячи га больше показателя 2022 года. Намечается увеличение посевных площадей зерновых и зернобобовых культур на 117 тысяч га, кормовых культур – на 36,5 тысячи га и сахарной свеклы – на 6,7 тысячи га.

"Из-за изменения конъюнктуры рынка прогнозируется незначительное сокращение площади посева некоторых масличных культур, таких как сафлор, соя и горчица. При этом по такой социально значимой культуре, как подсолнечник, планируется увеличение площади на 30,8 тысяч га". Ербол Карашукеев

Министр отметил, что по овощебахчевым культурам и картофелю площадь посева планируется увеличить на 11,1 тысячи га.

Что же касается влагоемких культур, то в текущем году по сравнению с прошлым годом прогнозируется уменьшение площади хлопчатника на 14,8 тысячи га, которая составит 111,4 тысячи га.

Между тем 20 января премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел совещание по вопросам обеспечения внутреннего рынка горюче-смазочными материалами. На нем говорилось, что на границе фиксируются попытки незаконного вывоза дизельного топлива и бензина под видом других нефтепродуктов.

