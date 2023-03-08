Ситуация в Украине: в Днепре открылась "Юрта несокрушимости", Иран обвиняют в поставке оружия России
Фото: Дніпропетровська обласна державна адміністрація
Страны "G7" в марте текущего года пересмотрят потолок цен на нефть из России, следователи ФРГ заявили, что идентифицировали судно, которое могло участвовать в подрывах "Северных потоков", сообщает Zakon.kz.
- В Днепре открылась очередная "Юрта несокрушимости", сообщил глава местного облсовета Лукашук.
- Украина оставит без ответа то, что Александр Лукашенко назвал Владимира Зеленского "гнидой", заявил спикер МИД страны Олег Николенко. По его словам, это восприняли, как акт бессилия со стороны белорусского президента.
- Венгрия обучает украинских военных медиков, сообщили в Минобороны страны.
- Военная миссия ЕС подготовит более 11 тысяч украинских военных к концу марта и 30 тысяч – к концу года, заявил Жозеп Боррель.
- Следователи ФРГ идентифицировали судно, которое могло участвовать в подрывах "Северных потоков", его арендовала компания, принадлежащая украинцам, об этом пишет газета Die Zeit. Уточняется, что никаких доказательств того, кто заказал уничтожение "потоков", следователи пока не нашли.
- У ООН нет какой-либо информации о причастности проукраинской группы к подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2", также заявил РИА Новости заместитель официального представителя генсека ООН Фарахан Хак.
- Россия сократила поставки газа в ЕС на 80%, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
- Польша хочет вернуть необоснованно выплаченные украинским беженцам пособия на $500 тыс., пишет газета Rzeczpospolita.
- Суд ЕС аннулировал санкции против матери российского бизнесмена Евгения Пригожина, введенные на основании исключительно принципа родства.
- Иран в январе тайно поставил России большое количество патронов, артиллерийских и минометных снарядов, пишет Sky News со ссылкой на источник в службах безопасности.
- Страны "G7" в марте текущего года пересмотрят потолок цен на нефть из России. Об этом заявила помощник министра финансов США по борьбе с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями Элизабет Розенберг.
- Генсек ООН и Зеленский на встрече в Киеве заявили, что необходимо продлить продуктовую сделку.
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