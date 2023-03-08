Ситуация в Украине: в Днепре открылась "Юрта несокрушимости", Иран обвиняют в поставке оружия России

Фото: Дніпропетровська обласна державна адміністрація

Страны "G7" в марте текущего года пересмотрят потолок цен на нефть из России, следователи ФРГ заявили, что идентифицировали судно, которое могло участвовать в подрывах "Северных потоков", сообщает Zakon.kz.

В Днепре открылась очередная "Юрта несокрушимости", сообщил глава местного облсовета Лукашук.

Украина оставит без ответа то, что Александр Лукашенко назвал Владимира Зеленского "гнидой", заявил спикер МИД страны Олег Николенко. По его словам, это восприняли, как акт бессилия со стороны белорусского президента.

Венгрия обучает украинских военных медиков, сообщили в Минобороны страны.

Военная миссия ЕС подготовит более 11 тысяч украинских военных к концу марта и 30 тысяч – к концу года, заявил Жозеп Боррель.

Следователи ФРГ идентифицировали судно, которое могло участвовать в подрывах "Северных потоков", его арендовала компания, принадлежащая украинцам, об этом пишет газета Die Zeit. Уточняется, что никаких доказательств того, кто заказал уничтожение "потоков", следователи пока не нашли.

У ООН нет какой-либо информации о причастности проукраинской группы к подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2", также заявил РИА Новости заместитель официального представителя генсека ООН Фарахан Хак.

Россия сократила поставки газа в ЕС на 80%, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Польша хочет вернуть необоснованно выплаченные украинским беженцам пособия на $500 тыс., пишет газета Rzeczpospolita.

Суд ЕС аннулировал санкции против матери российского бизнесмена Евгения Пригожина, введенные на основании исключительно принципа родства.

Иран в январе тайно поставил России большое количество патронов, артиллерийских и минометных снарядов, пишет Sky News со ссылкой на источник в службах безопасности.

Страны "G7" в марте текущего года пересмотрят потолок цен на нефть из России. Об этом заявила помощник министра финансов США по борьбе с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями Элизабет Розенберг.

Генсек ООН и Зеленский на встрече в Киеве заявили, что необходимо продлить продуктовую сделку. Читайте также Болат Акчулаков назвал цену на нефть, которую считают справедливой в Казахстане Генсек ООН заявил о необходимости продлить продуктовую сделку

Следите за новостями zakon.kz в: