Казахстанские фехтовальщики стали чемпионами Азии среди юниоров

Казахстанские "мушкетеры" стали лучшими в командных состязаниях азиатского первенства по фехтованию среди юниоров и кадетов, который проходил в Узбекистане, сообщает Zakon.kz.

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Казахстанская юниорская сборная шпажистов в финальном поединке обыграла сборную Южной Кореи со счетом 45:35. До командных соревнований казахстанец Александр Федотов завоевал серебряную медаль в личном зачете. А теперь он со своими напарниками в составе Богдана Лукина, Габидена Мустафина и Георгия Тинникова поднялся на высшую ступень пьедестала почета.

Эти медали вселяют надежду на будущие успехи перед главным турниром сезона – молодежным чемпионатом мира в Пловдиве (Болгария).

