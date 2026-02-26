Казахстанская рапиристка завоевала медаль чемпионата Азии среди юниоров в Индонезии
Фото: olympic.kz
Представительница сборной Казахстана по фехтованию София Актаева стала бронзовым призером юниорского чемпионата Азии, который проходит в Джакарте (Индонезия), сообщает Zakon.kz.
Наша соотечественница дошла до полуфинала в соревнованиях по фехтованию на рапире.
В поединке за выход в финал София встретилась с Чжу Линьлинь. В итоге спортсменка из Китая одержала победу со счетом 15:14.
Таким образом, София Актаева поднялась на третью ступень пьедестала почета.
Ранее Актаева завоевала медаль на Играх исламской солидарности, которые проходили в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
