#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
501.26
590.38
6.54
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
501.26
590.38
6.54
Спорт

Казахстанская рапиристка завоевала медаль чемпионата Азии среди юниоров в Индонезии

Рапиристка София Актаева стала третьей на юниорском чемпионате Азии, фото - Новости Zakon.kz от 26.02.2026 18:30 Фото: olympic.kz
Представительница сборной Казахстана по фехтованию София Актаева стала бронзовым призером юниорского чемпионата Азии, который проходит в Джакарте (Индонезия), сообщает Zakon.kz.

Наша соотечественница дошла до полуфинала в соревнованиях по фехтованию на рапире.

В поединке за выход в финал София встретилась с Чжу Линьлинь. В итоге спортсменка из Китая одержала победу со счетом 15:14.

Таким образом, София Актаева поднялась на третью ступень пьедестала почета.

Ранее Актаева завоевала медаль на Играх исламской солидарности, которые проходили в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Казахстанские шпажисты вышли в финал чемпионата Азии
14:14, 21 июня 2025
Казахстанские шпажисты вышли в финал чемпионата Азии
Казахстанские гимнасты завоевали историческую медаль на чемпионате Азии
09:52, 16 июня 2023
Казахстанские гимнасты завоевали историческую медаль на чемпионате Азии
Гимнастка Айбота Ертайкызы завоевала золотую медаль чемпионата Азии
11:52, 18 мая 2025
Гимнастка Айбота Ертайкызы завоевала золотую медаль чемпионата Азии
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Казахстанская борчиха вышла в финал элитного турнира в Албании
18:58, Сегодня
Казахстанская борчиха вышла в финал элитного турнира в Албании
Казахстанский борец получил шанс выиграть медаль престижного турнира в Европе
18:51, Сегодня
Казахстанский борец получил шанс выиграть медаль престижного турнира в Европе
Ризабек Айтмухан провёл схватку за финал с Абдулрашидом Садулаевым на топ-турнире
18:32, Сегодня
Ризабек Айтмухан провёл схватку за финал с Абдулрашидом Садулаевым на топ-турнире
Казахстанского борца лишили финала элитного турнира в Европе
18:18, Сегодня
Казахстанского борца лишили финала элитного турнира в Европе
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: