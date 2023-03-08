Мужчина пытался сбросится с моста в Алматы

В казахстанских соцсетях появилось видео, на котором мужчина повис на руках на пешеходном мосту над проезжей частью, а полицейские пытаются его спасти. По всей видимости инцидент произошел на проспекте Суюнбая в Алматы, сообщает Zakon.kz.

На кадрах видно, что мужчину вытаскивают наверх, и одновременно снизу подогнали фуру, чтобы не дать разбиться, если он все же упадет.

В итоге полицейским удалось затащить мужчину обратно.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!







На видео, предшествующему спасению незадачливого самоубийцы видно, что он не прыгал с моста, а спустился и повис на нем сам. Подъехавшим полицейским он кричит, чтобы они отошли. При этом мужчина активно использует нецензурную лексику.

Редакция Zakon.kz информацию у пресс-службы департамента полиции города Алматы, чтобы узнать подробности происшествия.

7 марта мужчина залез на колесо обозрения по Коргалжинскому шоссе в Астане и хотел спрыгнуть с него.