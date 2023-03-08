Хирург предупредила, что алкоголь вызывает психоз и рассеянность

Специалист предупредила об опасности, которую вызывает алкоголь, если пить его в большом количестве. Врач пояснила, как алкоголь действует на мозг и тело в целом, сообщает Zakon.kz.

Врач-хирург Федерального научно-клинического центра ФМБА России Екатерина Данилина в интервью порталу "Доктор Питер" рассказала, что алкоголь может вызвать рассеянность, психоз и другие неприятные последствия.

По словам специалиста, содержащиеся в алкоголе вещества оказывают негативное влияние на нервную систему человека. Даже небольшая доза спиртного вызывает расслабление в мышцах и чувство эйфории.

Прежде всего алкоголь вредит пищеварительной системе – особенно печени, поджелудочной железе и желчному пузырю. Кроме того, страдают сосуды, сердце и нервная система.

"Важно понимать, что речь идет не только о количестве спиртного, а от частоты употребления. Пить в меру – это менее 30 граммов в сутки (для женщин — 20 граммов. То есть бокал вина или бутылка пива, и не больше семи порций в неделю. У мужчин способность печени расщеплять этанол выше". Врач-хирург ФМБА России Екатерина Данилина

После непродолжительного получения дофамина организм начинает вырабатывать тетрагидроизохинолин, который, напротив, блокирует выработку дофамина и серотонина. Поэтому при постоянном употреблении спиртных напитков человек не может испытывать радость без дополнительных стимулов.



Негативно воздействуя на работу мозга, алкоголь провоцирует заторможенность и рассеянность, ослабление памяти и нарушение координации, снижение остроты зрения, слуха и внимания.

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