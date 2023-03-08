Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Хирург предупредила, что алкоголь вызывает психоз и рассеянность

Хирург предупредила, что вызывает психоз и рассеянность Фото: pixabay
Специалист предупредила об опасности, которую вызывает алкоголь, если пить его в большом количестве. Врач пояснила, как алкоголь действует на мозг и тело в целом, сообщает Zakon.kz.

Врач-хирург Федерального научно-клинического центра ФМБА России Екатерина Данилина в интервью порталу "Доктор Питер" рассказала, что алкоголь может вызвать рассеянность, психоз и другие неприятные последствия.

По словам специалиста, содержащиеся в алкоголе вещества оказывают негативное влияние на нервную систему человека. Даже небольшая доза спиртного вызывает расслабление в мышцах и чувство эйфории.

Прежде всего алкоголь вредит пищеварительной системе – особенно печени, поджелудочной железе и желчному пузырю. Кроме того, страдают сосуды, сердце и нервная система.

"Важно понимать, что речь идет не только о количестве спиртного, а от частоты употребления. Пить в меру – это менее 30 граммов в сутки (для женщин — 20 граммов. То есть бокал вина или бутылка пива, и не больше семи порций в неделю. У мужчин способность печени расщеплять этанол выше". Врач-хирург ФМБА России Екатерина Данилина

После непродолжительного получения дофамина организм начинает вырабатывать тетрагидроизохинолин, который, напротив, блокирует выработку дофамина и серотонина. Поэтому при постоянном употреблении спиртных напитков человек не может испытывать радость без дополнительных стимулов.

Негативно воздействуя на работу мозга, алкоголь провоцирует заторможенность и рассеянность, ослабление памяти и нарушение координации, снижение остроты зрения, слуха и внимания.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначениям врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее специалисты перечислили 7 хитростей в еде, которые помогут улучшить настроение.

Читайте также

В Восточном Казахстане тяжелых больных оперируют бесплатно

Запрещена ли Хиджама в Казахстане

Нападение с топором: аким СКО рассказал о состоянии школьников

Айсулу Омарова
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Айжан Байзакова исполнила свою мечту, которая стоила 2530 тенге
Айжан Байзакова исполнила свою мечту, которая стоила 2530 тенге
Какое будущее может ждать тенге, рассказали эксперты
Какое будущее может ждать тенге, рассказали эксперты
Легендарный Джеки Чан в чапане спел песню на казахском языке
Легендарный Джеки Чан в чапане спел песню на казахском языке
Курсы валют на 8 марта: доллар укрепился в цене
Курсы валют на 8 марта: доллар укрепился в цене
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления